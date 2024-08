Hubject gründet eigene Finanztochter

Die Regularien hierfür sehen vor, dass für solche Zahlungsdienstleistungen eine eigene Gesellschaft verantwortlich sein muss, die auch nicht vom selben Geschäftsführer geleitet werden darf wie die Hauptgesellschaft. Bei Hubject ist Christian Hahn der langjährige CEO. Mit der Leitung von Hubject Financial Services wurde der eMobility-Experte Carsten Puhl beauftragt, der seit 2018 für Hubject tätig ist.

„Wir haben dieses neue Unternehmen zu einem Zeitpunkt gegründet, zu dem wir kurz vor der Einführung von Elektrofahrzeugen auf dem Massenmarkt stehen“, sagt Puhl. „Ich bin davon überzeugt, dass unsere End-to-End-Finanzdienstleistungslösung dazu beitragen wird, das Leben unserer Partner durch die Standardisierung von Zahlungsprozessen zu erleichtern. Sie wird auch dazu beitragen, die Zuverlässigkeit der eRoaming-Infrastruktur zu verbessern und die Branche besser auf den Sprung in den Massenmarkt vorzubereiten.“

Puhl wird in der Geschäftsführung der neuen GmbH von Tobias Friedrich unterstützt. Friedrich wird als Chief Regulatory Officer bei Hubject Financial Services tätig sein. Er verfügt über Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich und wird „unsere ehrgeizigen Ziele im Hinblick auf die finanzielle und regulatorische Performance maßgeblich vorantreiben“, so Hubject.

Christian Hahn kommentiert die neue Tochter wie folgt: „Wir bieten eine einheitliche Lösung, die die Finanzprozesse für CPO und EMP vereinfacht und Unternehmensleitern Sicherheit und Kosteneffizienz bietet. Es ist die erste vollständig konforme, länderübergreifende Lösung für die eRoaming-Branche, die automatisiertes End-to-End-Clearing und Rechnungsstellung bietet.“

Anfang September veranstaltet Hubject in Berlin die Intercharge Network Conference (ICNC) in Berlin. Bei dem Branchentreff wird Hubject weitere Informationen zu seinen neuen Diensten vorstellen.

