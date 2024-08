LEAD-Vorsitzender Yanqing Wang gibt Einblick hinter die Kulissen der Batterieproduktion

Batteriezellen zu entwickeln ist eine Sache, sie kostengünstig und schnell in großen Mengen herzustellen eine andere. LEAD bietet schlüsselfertige Systeme für die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen an. Wie unterscheiden sich Ihre Systeme von denen anderer Anbieter von Fabrikausrüstungen?

Die Batterieproduktion wird durch technologische Innovationen angetrieben und erfordert sowohl F&E als auch Fachwissen im Bereich der Industrialisierung. Der Herstellungsprozess ist komplex und erfordert fortschrittliche Forschung und praktische Erfahrung, um strenge Qualitätsstandards zu erfüllen. Diese Standards wirken sich erheblich auf die Kosten aus, so dass die Qualität der Produktionsliniensysteme und das technische Know-how der Lieferanten von entscheidender Bedeutung sind. LEAD bietet seinen Kunden durch seine umfassende Branchenerfahrung einen einzigartigen Mehrwert. Als weltweit führender Anbieter schlüsselfertiger Lösungen für die intelligente Fertigung in der Batterieindustrie bietet LEAD Spitzentechnologien, die in 20 Jahren hervorragender Ingenieursarbeit entwickelt wurden. Wir haben nahezu alle führenden Batteriehersteller weltweit bedient, wobei sich unser Geschäft und unsere Projekte auf über 20 Länder und Regionen erstrecken. Die Besonderheit der Branchenerfahrung von LEAD liegt in den folgenden Aspekten: Intelligente, modulare Lösungen für mehr Effizienz:

Die Systeme von LEAD sind auf hohe Effizienz und Anpassungsfähigkeit ausgelegt. Unser modularer Ansatz gewährleistet schnelle Anpassungen und Upgrades, minimiert die Umrüstzeiten der Produktionslinie und ermöglicht eine nahtlose Anpassung an die Marktanforderungen. Diese Flexibilität führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und erhöhter Effizienz. Wir setzen fortschrittliche digitale Technologien für intelligente Fabriken, intelligente Logistik und Echtzeitüberwachung ein, um die Produktion und Produktqualität zu optimieren. Ein herausragendes Merkmal unserer Lösungen ist ihre nahtlose Integration mit Datenanalyse, KI-Modellen und Fehlererkennungssystemen. Bewährte Branchenkompetenz und Innovation:

Mit mehr als 20 Jahren Engineering-Exzellenz und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit fast allen führenden Batterieherstellern weltweit bietet LEAD einzigartige Einblicke und Best Practices für die Optimierung von Produktdesign, Prozessdesign, Layout, Produktionsplanung und Ramp-up-Support. Unser umfassendes Branchenwissen, kombiniert mit fortschrittlicher Forschung und praktischer Erfahrung, stellt sicher, dass wir strenge Qualitätsstandards einhalten, die sich erheblich auf die Kosten auswirken. Neueinsteiger in der Branche gewinnen mit unseren bewährten Produktionsverfahren einen erheblichen Vorsprung, während etablierte Unternehmen unsere hochmodernen Lösungen nutzen können, um ihre Abläufe zu verfeinern und zu verbessern. Umfassende schlüsselfertige Lösungen für eine nahtlose Integration:

Wir bieten einen Rundum-Service – von der Beratung und Konstruktion bis hin zur Fertigung, Installation und Schulung. Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet eine hohe Produktausbeute und -konsistenz, reduziert Kommunikationsprobleme und verhindert Probleme im Zusammenhang mit fragmentierten Zuständigkeiten der Lieferanten. LEAD ist derzeit der weltweit einzige Anbieter von schlüsselfertigen intelligenten Fertigungslösungen für Lithiumbatterien mit vollständigen, unabhängigen Rechten am geistigen Eigentum. Unsere Lösungen bieten einen vollständig integrierten und automatisierten Ansatz für die intelligente Fertigung. Unsere Dienstleistungen decken jede Phase ab, von der Produktionsplanung, der Rohstoffverarbeitung und der Zellenherstellung bis hin zur Montage, Prüfung, Endverpackung und dem Recycling von Batterien im Ruhestand. Durch diese nahtlose Integration werden die Produktionseffizienz und die Produktqualität durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologie verbessert, was letztendlich zu Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen für unsere Kunden führt.

Was muss der Kunde bei der Planung einer Produktionsanlage beitragen, und was macht LEAD?

Der Erfolg einer Batteriefabrik hängt von verschiedenen kritischen Faktoren ab. Neben der Produktforschung und -entwicklung müssen die Hersteller Technologie, Kosten und Effizienz effektiv managen und dabei eng mit Regulierungsbehörden, Zulieferern und Interessengruppen zusammenarbeiten. Der Beitrag des Kunden zur Planung einer Produktionsanlage ist entscheidend, da er sich direkt auf den Erfolg und die Zufriedenheit des Projekts auswirkt. Hier sind die wichtigsten Aspekte, bei denen die Einbeziehung des Kunden von entscheidender Bedeutung ist: Definition der Anforderungen: Die Kunden müssen ihre betrieblichen Bedürfnisse, Produktionsziele und spezifischen Anforderungen an die Anlage klar definieren. Dazu gehören Produktionskapazität, Produktspezifikationen, Qualitätsstandards und die Einhaltung von Vorschriften. Feedback und Validierung: Während des gesamten Planungsprozesses geben die Kunden Feedback zu den vorgeschlagenen Entwürfen, Layouts und Ausrüstungsoptionen. Durch ihre Validierung wird sichergestellt, dass das Anlagendesign mit ihren betrieblichen Abläufen übereinstimmt und ihre Erwartungen erfüllt. Finanzielle Erwägungen: Die Kunden tragen dazu bei, indem sie Budgetbeschränkungen und finanzielle Richtlinien vorgeben. Dies hilft bei der Entscheidungsfindung für kosteneffiziente Lösungen, ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionalität einzugehen. Zeitplan und Meilensteine: Die Kunden spielen eine Rolle bei der Festlegung von Projektzeitplänen und Meilensteinen auf der Grundlage ihrer Betriebspläne und Marktanforderungen. Ihr Beitrag stellt sicher, dass die Anlage innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens betriebsbereit ist. Langfristige Strategie: Die Kunden haben oft Einblicke in langfristige Geschäftsstrategien und Markttrends. Diese Perspektive ist wertvoll für die Gestaltung einer flexiblen und skalierbaren Produktionsanlage, die sich an zukünftige Bedürfnisse und Erweiterungen anpassen kann. Der Rahmen des Beitrags variiert auch leicht je nach der Phase des Kunden: 1. Etablierte Kunden: Etablierte Kunden bringen wertvolle branchenspezifische Kenntnisse und Erfahrungen in den Planungsprozess ein. Auf der Grundlage ihrer Betriebserfahrungen spezifizieren sie detaillierte Ausrüstungsparameter, die für die Produktionsanlage wichtig sind, und stellen sicher, dass diese genau auf ihre Bedürfnisse und Standards abgestimmt ist. Ihre Marktkenntnis hilft dabei, kritische Faktoren zu identifizieren, die bei der Anlagenplanung berücksichtigt werden müssen, um potenzielle Risiken zu minimieren. 2. „Neueinsteiger“: Neueinsteiger in der Branche sind oft auf externes Fachwissen angewiesen, um die Komplexität des Aufbaus einer Produktionsanlage zu bewältigen. Sie geben Einblicke in ihre strategische Vision, ihre Geschäftsziele und ihre spezifischen Bedürfnisse wie Produktionskapazitäten, Produktspezifikationen und die Einhaltung von Vorschriften. LEAD unterstützt diese Kunden während des gesamten Planungsprozesses und bietet eine Lösung aus einer Hand, die wesentliche Teile oder sogar den gesamten Produktionsplanungsprozess in ihrem Namen verwalten kann. Die Beiträge von LEAD: LEAD spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung einer Produktionsanlage durch einen vielschichtigen Ansatz: Wir bieten eine maßgeschneiderte, intelligente End-to-End-Lösung: Ob für etablierte Kunden, die ihren Betrieb weiterentwickeln, oder für Neueinsteiger, die eine Anlage von Grund auf neu errichten – LEAD schneidet seine Lösungen auf die jeweiligen Anforderungen zu und sorgt so für einen effizienten und effektiven Aufbau der Anlage. Von der Konzeption bis zur Ausführung unterstützt LEAD seine Kunden mit umfassenden Planungs-, Konstruktions- und Optimierungsleistungen und sorgt so für einen nahtlosen Übergang von der Planungs- zur Betriebsphase. LEAD gewährleistet eine nahtlose Abdeckung aller Phasen der Batterieproduktion. Durch die Integration von Technologieführerschaft und maßgeschneiderten intelligenten Lösungen ermöglichen wir effiziente Abläufe und nachhaltige Produktionsprozesse. Mit diesem Ansatz unterstützen wir unsere Kunden von der ersten Beratung bis hin zur Realisierung ihrer Produktionsziele. Engagierte Kommunikation vor dem Verkauf und Zusammenarbeit mit dem Kunden: LEAD investiert viel in das Verständnis der Kundenbedürfnisse durch proaktive Kommunikation und gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Planungsphase. Indem wir ein tiefes Verständnis der Kundenanforderungen und -ziele fördern, setzen wir diese Erkenntnisse in maßgeschneiderte Geschäftsoptimierungen und Betriebsstrategien um. Dieser proaktive, kundenorientierte Ansatz stellt sicher, dass die Planung nicht nur durchführbar ist, sondern auch die Effektivität der Produktionsabläufe erhöht. Technisches Fachwissen und Beratung: LEAD bietet während der gesamten Planungsphase fachkundige Beratung und nutzt seine Branchenkenntnisse und Erfahrungen, um optimale Lösungen und Strategien vorzuschlagen. LEAD legt großen Wert auf technologische Innovation und Qualitätssicherung, setzt umfangreiche Ressourcen für Forschung und Entwicklung ein und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Durch intelligente Integration, Automatisierung und modulare Lösungen optimieren wir Produktionsprozesse und verbessern technologische Upgrades, die auf die einzigartigen Produktspezifikationen jedes Kunden abgestimmt sind. Durch die Integration dieser Beiträge erleichtert LEAD die Planung von Produktionsanlagen mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Innovation, Zusammenarbeit und maßgeschneiderte Lösungen in den Vordergrund stellt und so nachhaltige und effiziente Produktionsergebnisse gewährleistet.

Welchen Unterschied macht es für Sie bei den Produktionssystemen, wenn der Kunde verschiedene Zellchemien herstellen möchte?

Die Produktionssysteme für verschiedene Zellchemien müssen aufgrund der unterschiedlichen Energiedichten und Materialeigenschaften angepasst werden. Jedes Material erfordert spezifische Anlagenkapazitäten und eine Anpassung der Produktionslinien. Der Übergang von herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen zu neuen Technologien wie Festkörperbatterien erfordert beispielsweise erhebliche Änderungen. Darüber hinaus müssen die Produktionsbedingungen wie Feuchtigkeit und Atmosphäre auf die verwendeten Materialien abgestimmt werden. Dank der soliden F&E-Kapazitäten und der umfangreichen technischen Erfahrung von LEAD können wir Lösungen und Projekte sowohl für Pilot- als auch für Produktionslinien für verschiedene Batteriematerialsysteme umsetzen. Unser Fachwissen erstreckt sich auf eine breite Palette von Materialien, einschließlich NCM (Nickel-Kobalt-Mangan), LFP (Lithium-Eisen-Phosphat) und Natrium-Ionen-Batterien. Die skalierbaren Technologien von LEAD ermöglichen es uns, die Nachfrage nach Batterien der nächsten Generation schnell zu befriedigen. Unsere proaktive Strategie ermöglicht es uns, uns schnell an neue Anforderungen der Branche und technologische Fortschritte anzupassen. Wir haben vor kurzem Partnerschaften mit Branchenführern geschlossen und Aufträge für Festkörperproduktionslinien von namhaften Automobil-OEMs und Festkörperbatterieunternehmen weltweit erhalten. Wir bereiten uns auf eine groß angelegte Produktion von Natrium-Ionen-Batterien auf dem europäischen Markt vor und zeigen damit, dass wir bereit sind, neue chemische Verfahren zu unterstützen, sobald sie kommerziell nutzbar werden.

In welchem Produktionsschritt werden wir die nächsten Entwicklungsschritte sehen? Oder handelt es sich eher um schrittweise Verbesserungen in allen Bereichen der Produktion?

Die Steigerung der Produktivität ist ein wichtiger Trend in der gesellschaftlichen Entwicklung. Aus Unternehmenssicht können Durchbrüche bei verwandten Technologien die Effizienz im gesamten Produktionsprozess erheblich steigern. Wir haben zum Beispiel in technologische Fortschritte bei der Elektrodenherstellung investiert und erwarten erhebliche Verbesserungen. Die Einführung von Trockenmischungs- und Trockenbeschichtungsprozessen erfordert neue Systeme für den Materialtransport, die Filmbildung und die Laminierung. Die idealen Maschinen sollten hochintegriert sein und den Platzbedarf, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen erheblich reduzieren. Darüber hinaus wollen wir die Qualität messen und komplexe Zusammenhänge zwischen Material- und Prozessfaktoren durch robuste KI-Modelle und fortschrittliche Rechenleistung bewerten. Wir sind davon überzeugt, dass die Entwicklung von Technologie- und Produktfähigkeiten über die einzelnen Produktionsschritte hinausgehen wird. Dieser Fortschritt wird von mehreren Faktoren beeinflusst, die im Folgenden erläutert werden: Verbesserung des Herstellungsprozesses: Auf der Grundlage langfristiger Forschung und Analyse von Batterieherstellungsprozessen und -parametern hat LEAD zahlreiche innovative Technologien zur Optimierung von Prozessabläufen und Produktionslayouts eingeführt. Diese Fortschritte haben die Produktivität der Anlagen erhöht, die Gesamtkosten für die Kunden gesenkt und eine stabile Produktqualität gewährleistet. Kontinuierliche Optimierung von schlüsselfertigen Lösungen: Wir verfeinern kontinuierlich Produktionsprozesse und Fertigungstechniken, um die Effizienz unserer schlüsselfertigen Lösungen zu verbessern. Durch die Rationalisierung und Integration dieser Prozesse bieten wir unseren Kunden eine höhere Effizienz, einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere Verwaltungskosten, was zu einer höheren Produktqualität führt. Unsere technologischen Innovationen gewährleisten eine kontinuierliche Verbesserung der Produktionseffizienz und der Produktqualität. Förderung der Integration digitaler Intelligenz: In der sich schnell entwickelnden Landschaft der intelligenten Fertigung integriert LEAD proaktiv fortschrittliche Technologien wie intelligente Fertigungssysteme, das Internet der Dinge (IoT) und Big Data in den gesamten Produktionsbereich. Wir haben unabhängig voneinander die LEAD-ACE PHM (Predictive Health Management), PQM (Production Quality Management) und PEM (Production Execution Management) Plattformen entwickelt. Diese Plattformen ermöglichen die Vorhersage von Anlagenfehlern, eine geschlossene Qualitätskontrolle und eine verbesserte Produktionseffizienz durch die Digitalisierung, Intellektualisierung und Transparenz des Produktionsprozesses. Diese umfassende Integration digitaler und intelligenter Technologien steigert nicht nur die Produktionseffizienz und Produktflexibilität, sondern senkt auch die Produktionskosten und den Energieverbrauch und schafft so einen größeren Mehrwert für die Unternehmen. Momentum in der globalen Energiewende: Die weltweite Umstellung auf saubere Energie und die Festlegung von Kohlenstoffemissionszielen haben der neuen Energiebranche bedeutende Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Angesichts der zunehmenden globalen Marktnachfrage hat LEAD eine internationale Strategie entwickelt, die auf die Markttrends abgestimmt ist. Die Zusammenarbeit mit führenden globalen Unternehmen hat den Bekanntheitsgrad und den Einfluss von LEAD erhöht und die Möglichkeiten für den technologischen Austausch und die Zusammenarbeit erweitert. Diese Kooperationen stärken auch unsere technologischen und produktspezifischen Fähigkeiten.

Sie bauen nicht nur Produktionsanlagen für Lithium-Ionen-Batterien, sondern zum Beispiel auch für elektrische Antriebssysteme, PV-Anlagen und Brennstoffzellen. Gibt es im Hintergrund Synergieeffekte zwischen diesen Bereichen?

Im Rahmen einer Plattformstrategie hat LEAD sein Geschäftsfeld erheblich erweitert, wobei der Schwerpunkt auf Lithium-Ionen-Batterien und intelligenten Photovoltaikanlagen liegt. Wir haben uns erfolgreich in verschiedene Sektoren vorgewagt, darunter 3C Smart Equipment, intelligente Logistik, Automobilausrüstung, Wasserstofftechnologie und Laserpräzisionsausrüstung. Durch unermüdliche Anstrengungen und Erkundungen haben sich unsere neuen Unternehmen schnell zu Marktführern in ihren jeweiligen Branchen entwickelt, was die klaren Synergien unserer Plattformstrategie verdeutlicht. Technologische Innovation und Transformation: Unsere Plattformstrategie bietet zahlreiche Möglichkeiten für technologische Überschneidungen und Innovationen, die neue Erfahrungen und Austauschmöglichkeiten ermöglichen. Dadurch werden unsere Technologie und unser Fachwissen in neuen Energiesektoren weiterentwickelt, was unseren Kunden Synergieeffekte ermöglicht. Energiemanagement und -speicherung: Technologien im Zusammenhang mit neuen Energien erfordern effektive Lösungen für das Energiemanagement und die Energiespeicherung. Dazu gehören Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und PV-Systeme, die alle effiziente Methoden zur Energiespeicherung und -verwaltung benötigen. Erkenntnisse, die aus dem Verständnis einer Technologie gewonnen werden, können oft eine andere optimieren. Materialwissenschaft und Chemie: Die in Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und PV-Systemen verwendeten Materialien weisen einige Gemeinsamkeiten in Bezug auf Haltbarkeit, Effizienz und Umweltauswirkungen auf. Fortschritte in der Materialwissenschaft kommen oft mehreren Technologien zugute. Herstellungsprozesse: Unsere Technologien zeigen eine starke Skalierbarkeit in verschiedenen Fertigungsprozessen wie Präzisionsmontage, Qualitätskontrolle und Automatisierung. Die in einem Industriezweig gewonnenen Erfahrungen können die Fertigungseffizienz in anderen Branchen verbessern. Integration und Systemdesign: Um effiziente und modulare Systeme zu entwerfen, muss man verstehen, wie verschiedene Komponenten zusammenwirken und wie man ihre Integration optimiert. Erfahrungen in einem Bereich können zu besseren Integrationslösungen in einem anderen führen. Vom Standpunkt der Unternehmensführung und -entwicklung aus betrachtet, mindert der Aufbau einer sektorübergreifenden Geschäftsmatrix die Risiken, die mit den konjunkturellen Schwankungen in einem einzelnen Sektor verbunden sind. Gleichzeitig öffnet unsere Plattformstrategie die Türen zu verschiedenen Marktchancen. Unser Engagement bei Projekten in den Bereichen Lithium-Ionen-Batterien, Photovoltaik, Wasserstoffenergie und anderen Sektoren hat uns tiefe Einblicke in verschiedene Technologien und Märkte verschafft. Dies verschafft uns einzigartige Vorteile in der Wettbewerbslandschaft unserer Kernsektoren.

