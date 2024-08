Microlino nun auch als Leasing-Fahrzeug erhältlich

Um den Microlino im Leasing anbieten zu können, ist Astara Mobility Deutschland als zuständiger Importeur eine Partnerschaft mit der Banque Santander eingegangen. In der Pioneer Edition, die mit der 10,5-kWh-Batterie bis zu 177 Kilometer vollelektrisch zurücklegt, startet der Microlino nun zu Leasing-Preisen ab 148 Euro netto pro Monat für Gewerbekunden. Die Laufzeit beträgt 48 Monate, die jährliche Laufleistung ist auf 5.000 Kilometer begrenzt. Zu Vertragsbeginn kommt eine Sonderzahlung in Höhe von 2.100 Euro netto hinzu. Hierbei könne die von manchen Städten und Gemeinden gewährte lokale Förderung für L7e-Fahrzeuge berücksichtigt werden, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

„Mit der Santander haben wir einen der erfahrensten markenunabhängigen Leasingspezialisten Deutschlands als Partner gewonnen. Dadurch können wir unseren Microlino nun zu attraktiven und flexibel anpassbaren Leasingkonditionen anbieten, was den Schritt in die Mikromobilität nochmals vereinfacht“, erklärt Stefan Krause, Managing Director für Microlino in Deutschland.

Wer andere Laufzeiten oder Laufleistungen oder eine alternative Modellvariante bevorzugt, kann sich an einen der deutschlandweit derzeit rund 40 Microlino Partner wenden. Grundsätzlich sind die Leasingverträge ab zwölf Monaten und auch Angebote ohne bzw. mit höherer Sonderzahlung möglich. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit gibt Astara Mobility Deutschland stets eine Rückkaufgarantie für die Fahrzeuge.

Importeur Astara Mobility hofft, durch die neue Leasing-Möglichkeit mehr Kundinnen und Kunden für den 2,52 Meter kurzen Elektro-Flitzer zu gewinnen. Der Microlino ist laut Hersteller besonders wendig und agil – und findet problemlos eine Parklücke: Der Microlino benötigt nur ein Drittel des Parkbedarfs herkömmlicher Pkw. Trotz der kompakten Abmessungen bietet er dabei ausreichend Platz für zwei Personen und für kleine Koffer bzw. bis zu drei Getränkekästen im 230 Liter großen Kofferraum. Zuletzt hatte der Hersteller Micro Mobility Solutions den Microlino mit einer größeren Batterie von 15 kWh präsentiert, die eine Reichweite von 228 Kilometern ermöglichen soll.

