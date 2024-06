Microlino bekommt größere Batterie für mehr Reichweite

Bisher gab es den Microlino schon mit einer 5,5-kWh-Batterie mit einer Normreichweite von bis zu 93 Kilometern sowie mit einer 10,5-kWh-Batterie mit einer Reichweite von 177 Kilometern. Sämtliche Werte stützen sich auf das WMTC-Messverfahren.

Wer den größeren Akku mit 15 KWh nutzen will, muss natürlich mehr löhnen: Die Preisliste startet für diese Variante bei 22.490 Euro, während die Variante mit 5,5-kWh-Batterie für 19.490 Euro erhältlich ist und die mit 10,5-kWh-Stromspeicher für 21.490 Euro. Für den Antrieb sorgt unabhängig von der Batteriegröße bei allen drei Varianten ein Heckmotor mit 12,5 kW Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen Versionen entsprechend gleich und liegt jeweils bei 90 km/h.

Unterdessen freut sich Microlino, seinen Vertrieb in ein weiteres Land auszudehnen. Der Partner Louwman Sverige bringt den E-Kabinenroller nach Schweden. Damit ist Schweden das erste Land in Nordeuropa, in dem der Microlino vertrieben wird. Bislang ist der Microlino unterem anderem schon in Deutschland online sowie bei 40 Händlern erhältlich, außerdem u.a. in Spanien und Frankreich.

Mit einer Länge von 2,52 Metern, einer Breite von 1,47 Metern und einer Höhe von 1,50 Metern ist der Microlino laut Hersteller wendig und agil – und findet problemlos eine Parklücke: Der Microlino benötigt nur ein Drittel des Parkbedarfs herkömmlicher Pkw und passt selbst in die engsten Lücken. Trotz der kompakten Abmessungen bietet er dabei ausreichend Platz für zwei Personen und für kleine Koffer bzw. bis zu drei Getränkekästen im 230 Liter großen Kofferraum.

Zur Serienausstattung gehören unter anderem die Infinity-LED-Lichtleiste, ein mit veganem Leder überzogenes Lenkrad, eine Heizung und ein Sonnendach. Der Soft-Close-Mechanismus vereinfacht das Schließen der nach vorne öffnenden Tür. Chrom-Details setzen optische Akzente. Eine breite Palette an Außenfarben, darunter Santorini White, Milano Red, Gotham Black Matt und London Green Matt, sowie diverse Bi-Color-Zweifarblackierungen bieten Spielraum zur Individualisierung. So verbindet der Microlino smarte, vollelektrische Mobilität mit italienischem Flair. Denn auch wenn das Auto in der Schweiz entwickelt wurde, so wird es vom italienischen Partner Cecomp gebaut.

