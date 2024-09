E-Limousine Jiyue 07 geht in China in den Vorverkauf

Vorgestellt wurde der Jiyue 07 bereits im April auf der Auto China in Peking. Allerdings handelte es sich dabei lediglich um die Enthüllung des Karosserie-Designs – Daten zum Antrieb gab es damals noch nicht. Diese hat Jiyue nun nachgereicht: Die Versionen mit einem Heckantrieb haben eine 400-Volt-Systemarchitektur und eine maximale Leistung von 200 kW. Die Allrad-Versionen hingegen verwenden einen zusätzlichen 200-kW-Motor an der Vorderachse und bauen auf einer 800-Volt-Architektur auf.

Die günstigeren Versionen des Modells verwenden eine 71,4 kWh Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die für eine CLTC-Reichweite von 660 km ausreicht. Höher höher angesiedelten Versionen erhalten eine 100-kWh-Batterie aus Nickel-Mangan-Kobalt (NMC), die beim einmotorigen Long-Range-Modell eine Reichweite von bis zu 880 km und bei der zweimotorigen Version von bis zu 770 km ermöglicht. Derzeit sind noch keine Informationen über die Ladezeiten verfügbar. Der Jiyue 07 basiert dabei auf der SEA-Plattform von Geely, auf der auch alle Zeekr-Modelle, der Polestar 4 und die Volvo-EX-Modelle aufbauen.

Der Jiyue 07 misst 4,95 Meter in der Länge, 1,99 Meter in der Breite und 1,48 Meter in der Höhe. Der Radstand beträgt 3,01 Meter, was für reichlich Platz im Innenraum sorgt.

Bild: Jiyue Bild: Jiyue Bild: Jiyue

Wie so viele Fahrzeuge aus China setzt auch der Jiyue 07 auf opulente Displays, viel Software und ein futuristisches Design: Im Innenraum vermittelt der Jiyue 07 mit seinem Lenkrad im Yoke-Stil und seinem 35,6-Zoll-Bildschirm ein High-Tech-Ambiente. Der Bildschirm kann als Vollbild-, Zweibildschirm- oder Dreifachbildschirm konfiguriert werden. Das Display selbst erstreckt sich etwa von der Mitte der Fahrerseite bis zur Mitte der Beifahrerseite. Außerdem gibt es einen kleinen Bildschirm an der Rückseite der Mittelkonsole, der von den Fondinsassen genutzt werden kann.

Der Jiyue 07 wird mit der Version 2.0 von ASD (Apollo Self Driving) ausgestattet sein, dem intelligenten High-End-Fahrsystem von Baidus Apollo-Einheit. Wie das FSD-System (Full Self Driving) von Tesla und das künftige Xpeng Eagle Vision System ist dies ein rein visuelles System, das kein Lidar verwendet. Die Nutzung erfordert ein Abonnement von 599 Yuan (76 Euro) pro Monat. Alternativ gibt es während einer begrenzten Einführungsphase auch die Möglichkeit, das System für 4999 Yuan (635 Euro) dauerhaft zu kaufen. Der reguläre Preis für den Kauf soll später 29.900 Yuan (3.800 Euro) betragen.

Nach einer kurzen Vorverkaufsphase wird der Jiyue 07 bereits am 10. September in den regulären Verkauf gehen. Aktuell setzen die meisten Hersteller aus China beim Launch eines neuen Autos vor allem aus Marketinggründen auf einen dreistufigen Prozess: Enthüllung des Fahrzeugs, kurze Vorverkaufsphase und regulärer Verkaufsstart.

