Auto China: Jiyue präsentiert sportliche E-Limousine

Bei der Präsentation auf der Automesse in Peking handelte es sich aber um eine reine Vorstellung des Karosserie-Designs: Daten zum Antrieb wurden noch nicht bekannt gegeben. In der nur auf Chinesisch veröffentlichten Pressemitteilung sind keine Angaben dazu zu finden und auch chinesische eMobility-Medien scheinen auf der Messe keine weiteren Details erfahren zu haben.

Das bisher einzige Serienmodell von Jiyue, das E-SUV 01, basiert auf der Elektro-Plattform SEA von Geely. Zum Jiyue 07 gibt es noch keine Aussage zur Plattform – da Geely jedoch 65 Prozent an dem Joint Venture hält, ist die Verwendung der SEA auch aus Kostengründen naheliegend. Die Geely-Plattform bietet aber eine ganze Reihe an möglichen Batterie- und Elektromotor-Kombinationen. Der Jiyue 01 wird etwa mit einer 71,4 oder 100 kWh großen Batterie angeboten.

Bleibt der Blick auf eben jene Karosserie des neuen Modells: Die grundsätzliche Designsprache bei der Gestaltung der Front mit den Scheinwerfern und dem Tagfahrlicht-Band sowie die an das gleiche Layout angepassten Rückleuchten sind bereits von dem SUV-Modell bekannt. Im Jiyue 07 wirkt die flachere Front allerdings nicht so mächtig, sondern eher sportlich-aggressiv. Der kantige Übergang von den Scheinwerfern zu den Seitenschwellern betont die Breite und geduckte Haltung zusätzlich.

Die Seitenansicht fällt deutlich weniger prägnant aus: Die lange und flache Fronthaube geht in eine flache Frontscheibe über. Die Dachlinie ist in einem Bogen gehalten und mündet in einem kurzen, Fastback-ähnlichen Heck. Hier hat ganz klar die Aerodynamik die Form vorgegeben, eigenständige Designelemente sind kaum zu finden – von der Seite könnte der Jiyue 07 leicht mit einer E-Limousine von beispielsweise Nio verwechselt werden.

Bild: Jiyue Bild: Jiyue Bild: Jiyue

Neben der Grundform der Karosserie sind auch zahlreiche Details aerodynamisch optimiert, um den Verbrauch zu senken und die Reichweite zu erhöhen. Klassische Türgriffe gibt es nicht mehr, stattdessen öffnen die Türen selbstständig nach der Berührung einer kleinen Taste in der B-Säule. Es gibt zwar noch klassische Außenspiegel, diese werden jedoch von zahlreichen Kameras unterstützt. Insgesamt soll sich so ein cW-Wert von 0,198 ergeben, so Jiyue – einer der wenigen Werte, die der Hersteller zur Premiere des Modells nennt.

Jiyue wurde einst unter dem Namen Jidu Auto als Joint Venture von Geely und dem chinesischen Tech-Konzern Baidu (bekannt für seine Suchmaschine) im Jahr 2021 gegründet. Damals hielt Baidu noch 55 Prozent der Anteile, das Joint Venture bekam aber in China keine Produktionslizenz. Bei der in der Folge neu Hangzhou Jiyuyue Automotive Technology Co Ltd mit der Marke Jiyue hält hingegen Geely 65 Prozent der Anteile – dieses neue Unternehmen hat dann auch die Produktionslizenz erhalten.

