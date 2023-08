Geely und Baidu bauen E-Autos unter neuer Marke Ji Yue

Der chinesische Technologiekonzern Baidu wird sein erstes Elektromodell Ende des Jahres zusammen mit Autobauer Geely unter der neuen Marke Ji Yue herausbringen. Bei dem Ji Yue 01 handelt es sich aber um das bisher als Robo-01 bekannte E-SUV von Jidu Auto. Jidu Auto hieß das Elektroauto-Joint-Venture von Baidu und Geely bislang.

Geely und Baidu haben laut einer offiziellen Mitteilung die neue Marke Ji Yue gegründet, die im vierten Quartal 2023 mit der Produktion und den Auslieferungen ihres ersten Modells beginnen wird. Der Ji Yue 01 wird von Geely gebaut und nutzt die Geely-Plattform SEA. Ji Yue plant zudem auch den Aufbau eines eigenen Ladenetzes in China.

Der Ji Yue 01 wurde laut „CN EV News“ in China bereits in den Katalog für die Zulassung in China aufgenommen und die Fotos zeigen, dass es sich um das bisher als Robo-01 bekannte E-SUV von Jidu Auto handelt. Eine offizielle Begründung, warum Geely und Baidu den Namen Jidu Auto offenbar fallen lassen, gibt es nicht. Das oben genannte Portal schreibt jedoch, dass „Jidu Auto in den letzten sechs Monaten keine großen Schritte unternommen und auch die Automesse in Shanghai verpasst hat, was Fragen darüber aufkommen ließ, was mit der Baidu-Automarke los ist“.

Nicht geändert hat sich der Fahrzeugansatz: Das Flaggschiff 01 soll bei der Smart-Car-Entwicklung vorangehen. Der E-Antrieb in Form der Hardware-Plattform SEA von Geely ist somit nur die Basis für die autonomen Fahrfunktionen und die Connectivity-Software, die Baidu beisteuern will. Die letzten News vom bisherigen Joint Venture Jidu Auto stammen von Februar. Seinerzeit hieß es, der Robo-01 sei seit Dezember 2022 in vier Städten Nordchinas in der Wintererprobung.

Offiziell eingeführt wurde die Marke Jidu im März 2021. Ein knappes Jahr später kündigten Baidu und Geely an, insgesamt rund 400 Millionen US-Dollar in ihr Elektroauto-Joint-Venture zu investieren. Im Oktober 2022 brachte Jidu eine limitierte Auflage des Robo-01 heraus, die sogenannte Lunar Edition mit einem Startpreis von 399.800 Yuan (rund 50.300 Euro). Ende Dezember 2022 stellte die Marke dann ihr zweites Modell namens Robo-02 auf der Guangzhou Auto Show vor.

Interessant ist: Jidu befand sich bei seiner Gründung laut „CN EV Post“ zu 55 Prozent im Besitz von Baidu und zu 45 Prozent im Besitz von Geely. Die neue Marke Ji Yue soll sich laut lokalen Medienberichten jedoch mehrheitlich im Besitz von Geely befinden. Konkret soll die Betreibergesellschaft der Marke Jiyue – die kürzlich gegründete Hangzhou Jiyuyue Automotive Technology Co Ltd – zu 65 Prozent Geely und zu 35 Prozent einer Baidu-Tochtergesellschaft gehören.

