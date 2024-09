Cylib baut Batterierecyclinganlage in NRW

Wenn die Fabrik im Jahr 2026 in Betrieb geht, soll sie Altbatterien vor allem aus Elektroautos recyceln und rund 170 Arbeitsplätze in der Region schaffen. Cylib hat das 22.000 Quadratmeter große Gelände in einem von Currenta verwalteten Chemiepark erworben.

Die Anlage wird sich auf das Recycling von Rohstoffen aus Lithium-Ionen-Batterien konzentrieren und ein wasserbasiertes Verfahren zur Rückgewinnung von Lithium und Graphit, einschließlich Produktionsabfällen und schwarzer Masse, implementieren, das den ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 30 Prozent reduziert, schreibt Cylib. „Batterierecycling ist die Pionierarbeit der Circular Economy. Es zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg mit reduzierten Umwelteinwirkungen im Einklang steht“ sagt Cylib-Chef Lilian Schwich dazu.

Tim Hartmann, Geschäftsführer von Currenta, dem Eigentümer des Chemparks Dormagen, fügte hinzu: „Wir wollen Europas nachhaltiger Chemiepark werden. Die Industrie-Neuansiedlung im Batterie-Recycling und das gemeinsame Bekenntnis zum Standort Dormagen passen daher perfekt in unsere Strategie.“

„Durch die bestehende Infrastruktur im Chemiepark profitieren wir von enormen Geschwindigkeitspotenzialen“, bemerkt Paul Sabarny, CTO und Mitbegründer von Cylib. Über Wasserwege, Schienen und ein dichtes Autobahnnetz wird eine optimale logistische Anbindung zu europäischen Lieferketten sichergestellt. „Wir werden das Potenzial des Ökosystems im Chempark Dormagen nutzen, um unsere nachhaltigen Produkte weltweit zugänglich zu machen“, ergänzt Dr. Gideon Schwich, COO und Mitgründer von Cylib.

Erst vor wenigen Monaten gab Cylib den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen Euro bekannt und kündigte an, „die Produktion im industriellen Maßstab auszubauen und das interdisziplinäre Team zu erweitern.“ Das Geld kommt unter anderem von den Wagniskapitalgebern von Porsche und Bosch. Vor einem Jahr hatte Cylib bereits eine Pilotanlage in Aachen eröffnet, in der täglich bis zu 500 Kilogramm Batterien recycelt werden können.

