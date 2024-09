PowerGo eröffnet seinen bisher größten Ladepark in Europa

Anfang dieses Jahres gewann PowerGo die Ausschreibung der dänischen Straßenbehörde (Vejdirektoratet) und erhielt dadurch die Möglichkeit, sein Netz öffentlicher Ladestationen um den Schnellladestandort bei Lillebælt Syd zu erweitern.

Der neu in Betrieb genommene Ladepark liegt wie erwähnt an der Autobahn E20, die Teil des zentralen europäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) ist. Vor Ort stehen insgesamt sieben High Power Charger von Alpitronic mit einer Ladeleistung von je bis zu 400 kW zur Verfügung, die jeweils zwei CCS-Ladepunkte bieten. Jeder Schnelllader hat zudem noch einen CHAdeMO-Anschluss (60 kW). Sechs der 14 überdachten Stellplätze sollen für längere Fahrzeuge wie Elektroautos mit Wohnwagen geeignet sein.

Bezahlt werden kann per Ladekarte oder App der Roaming-Partner, die jedoch nicht explizit aufgelistet werden. Alternativ kann die PowerGo-App genutzt werden. In dem Fall würden Kunden von dynamischen Ladepreisen profitieren. Dabei handelt es sich um „faire und transparente Preise, die sich am stündlichen Marktpreis für Strom orientieren“. Für das Ad-hoc-Laden steht zudem die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte zur Verfügung. Preise nennt PowerGo in der Mitteilung jedoch nicht.

Dies ist das zweite Mal, dass die Niederländer eine Ausschreibung mit Vejdirektoratet gewinnen konnten. Zuvor haben sie bereits bei einem andern HPC-Ladepark eng zusammengearbeitet, das in Haderup an der Route 34 eröffnet wurde. Der neue Standort sei zudem Teil der Initiative von PowerGo, ein europäisches Ladenetz aufzubauen. Im Rahmen dieser Initiative hat PowerGo achtzehn Ausschreibungen für die Installation von über 1.600 öffentlichen Ladestationen in Dänemark gewonnen.

powergo.energy