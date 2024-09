DKV Mobility integriert Ladepunkte von Edeka

Die Vereinbarung erweitert die Reichweite des Ladeangebots von DKV um rund 1.300 Ladepunkte. Diese sind nicht nur ab sofort für die DKV-Kunden nutzbar, sondern die Edeka-Ladepunkte sind im Rahmen der Kooperation nun auch über die DKV Mobility App und den Online-Routenplaner DKV Maps auffindbar.



„Wir freuen uns, unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten, indem wir das Ladeangebot von Edeka in unser Netzwerk integrieren“, sagt Sven Mehringer, Geschäftsführer Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. „Die Edeka-Ladepunkte befinden sich an attraktiven Standorten und bieten unseren Kunden Flexibilität und Komfort, da sie ihr Fahrzeug laden können, während sie beispielsweise vor Ort ihren Einkauf erledigen.“



Mit der Integration der Edeka-Ladepunkte stärkt DKV Mobility nach eigenen Angaben seine Position als einer der führenden Anbieter von Ladelösungen in Europa. Denn das von DKV Mobility bereitgestellte Ladenetzwerk gehört zu den größten in Europa und umfasst insgesamt rund 806.000 Ladepunkte, davon allein 150.000 in Deutschland (Stand: Juli 2024). Damit deckt DKV Mobility nach eigenen Angaben 99 Prozent des Gesamtladenetzes im Bundesgebiet ab.

firmenauto.de