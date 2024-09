Stellantis pausiert Produktion des elektrischen Fiat 500e

Zwar will Stellantis in Europa ab 2030 nur noch Elektroautos verkaufen, doch der Weg dahin ist steinig. Gerade seitdem in Europa einige Förderprogramme ausgelaufen oder pausiert sind, ist es für alle Hersteller schwieriger geworden, ihre Elektroautos zu verkaufen. Und das spürt auch Stellantis. Deshalb hat der Konzern nun beschlossen, die Produktion des vollelektrischen Kleinwagens Fiat 500e aufgrund der schleppenden Nachfrage für vier Wochen auszusetzen.

„Die Maßnahme ist notwendig, da alle Hersteller, insbesondere die europäischen, aufgrund der großen Schwierigkeiten auf dem europäischen Markt für Elektroautos derzeit keine Aufträge erhalten“, teilte Stellantis gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die Produktionspause wird am heutigen Freitag beginnen. Stellantis arbeite „hart daran, diese schwierige Übergangsphase bestmöglich zu bewältigen“, so das Unternehmen.

Im Zuge dessen investiert Stellantis 100 Millionen in Mirafiori, um dem Fiat 500e eine leistungsfähigere Batterie zu verpassen sowie eine neue Hybridversion des Fiat 500 zu entwickeln, die zwischen 2025 und 2026 auf den Markt kommen soll.

Die Produktion des Fiat 500e musste in der Vergangenheit immer wieder gedrosselt werden, teils weil Komponenten wie die Batterien fehlten oder die Nachfrage. Im Zwischen Februar und April 2024 kam es in dem Werk bereits zu Kurzarbeit.

