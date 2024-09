Daimler Buses enthüllt 10,6 Meter langen eCitaro K

Mit dem neuen E-Bus erweitern die Stuttgarter ihre eCitaro-Modellpalette um eine Kurzversion. Das aktuelle eCitaro-Trio kommt nunmehr auf 10,63 Meter, 12,14 Meter und 18,13 Meter Länge. In der Nomenklatur steht „K“ für kurz und „G“ für lang bzw. groß. Der mittig angesiedelte Solobus führt bekanntlich nur die Bezeichnung eCitaro – ohne zusätzlichen Buchstaben.

Beim eCitaro K handelt es sich konkret um einen elektrischen Niederflurbus mit einem gegenüber dem eCitaro um rund 1,5 Meter verkürzten Radstand (4.398 Millimeter). Dadurch reduziert sich der Wendekreis von 21,21 auf 17,28 Meter, was das Modell für enge, winklige Linien in Vororten und Altstädten prädestinieren soll. Außerdem will Daimler Buses den eCitaro K als Alternative für „Einsätze mit überschaubaren Fahrgastzahlen“ positionieren. Die Beförderungskapazität des 19,5-Tonners beläuft sich auf bis zu 84 Fahrgäste.

Der eCitaro K ist wie die 12-Meter-Variante mit vier bis sechs NMC-Batteriepaketen à 98 kWh erhältlich, was in der Maximalbestückung bis zu 588 kWh Kapazität bedeutet. Derart ausgestattet soll die neue Version „bei günstigen Bedingungen eine Reichweite von mehr als 300 Kilometer bieten – und das über die gesamte Batterielebensdauer“, wie die Stuttgarter mitteilen. Geladen werden kann der eCitaro K per Stecker oder optional per Pantograf. Den Antrieb in Form der Elektroportalachse ZF AVE 130 mit zwei Motoren von jeweils 125 kW Peak-Leistung übernimmt der eCitaro K komplett von seinen längeren Geschwistern.

Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck

Wie der Hersteller weiter mitteilt, gibt es das Kurzmodell wahlweise mit zwei oder drei Türen. Das Layout des Fahrgastraums entspricht dabei dem Aufbau der schon erhältlichen Modelle, ebenso das Cockpit und Bedienkonzept. Und auch bei der Ausstattung mit den neuesten Sicherheits- und Assistenzsystemen gibt es keine Abweichungen. Auf Wunsch ist der Mercedes-Benz eCitaro K etwa ebenfalls mit Kameras anstelle der bisherigen Außenspiegel erhältlich.

Daimler Buses hat auf der IAA Transportation zudem angekündigt, sein Elektro-Portfolio für den lateinamerikanischen Markt um eine Gelenkvariante zu erweitern. Das 18 Meter lange Gelenkbusfahrgestell eO500UA ergänzt künftig die bereits seit 2022 verfügbare Solovariante eO500U. Das neue Fahrgestell soll Platz für bis zu 120 Fahrgäste sowie eine Reichweite von rund 250 Kilometern bieten. Details zu Antrieb und Batteriekapazität nennt der Hersteller in seiner Mitteilung nicht.

Klar ist: Der Serienstart ist für 2026 geplant. Das neue Gelenkbusfahrgestell wird – wie bereits die Solovariante – direkt in Brasilien entwickelt, speziell für lateinamerikanische Städte ausgelegt und am Mercedes-Benz do Brasil Standort in São Bernardo do Campo im Bundesstaat São Paulo produziert.

Weitere Schwerpunkt setzt Daimler Buses auf der Messe bei Sicherheits- und Assistenzsystemen. So präsentiert das Unternehmen erstmals vor Publikum den neuen Safety Coach Mercedes-Benz Tourismo. Außerdem wird in Hannover ein Hybrid-Überlandbus gezeigt, der Setra MultiClass S 510 LE hybrid.



daimlertruck.com