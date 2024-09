Flughafen Köln/Bonn bietet 60 neue AC-Ladepunkte

Für die erste Ausbaustufe der AC-Ladeinfrastruktur am Airport hat sich die Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH an einen regionalen Energieversorger gewendet: Die SWB Energie und Wasser – Tochter der Stadtwerke Bonn – hat insgesamt 30 Ladegeräte mit je zwei 22-kW-Ladepunkten im Parkhaus P1 des Flughafens errichtet. Weitere Ausbaustufen sind in den Parkhäusern P2 und P3 bereits in Planung.

Neu angebrachte Schilder sowie Bodenmarkierungen weisen die Stellplätze im Parkhaus P1 nun explizit für Elektrofahrzeuge aus. Parkkunden können die Ladepunkte mit allen gängigen Ladekarten, mit der TankE-Netzwerk-App oder mit den vor Ort verfügbaren QR-Codes freischalten. Auch die Apps anderer Fahrstromanbieter sind nutzbar. Bei Nutzung der TankE-Netzwerk-App sowie über die QR-Codes beträgt der Ladestrompreis laut den Stadtwerken Bonn 0,53 Euro/Kilowattstunde.

„Am Köln Bonn Airport ist der Ausbau der Elektromobilität einer der wichtigsten Bausteine unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die neue Kooperation mit den Stadtwerken Bonn unterstützt uns beim weiteren flächendeckenden Ausbau einer modernen E-Ladeinfrastruktur auf dem Flughafengelände“, betont Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

„Seit vielen Jahren bauen wir kontinuierlich die Ladeinfrastruktur in Bonn und der Region aus“, ergänzt Olaf Hermes, SWB-Konzerngeschäftsführer und Geschäftsführer von SWB Energie und Wasser. Ziel sei ein dichtes Ladenetz mit einem breiten Angebot für alle. „Denn nur so ist die Mobilitätswende auch für den Individualverkehr möglich. Umso mehr freut es mich, dass wir gemeinsam mit dem Flughafen Köln/Bonn mehr öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur schaffen. Hier werden viele Reisende und Besucher von den neuen Ladepunkten profitieren.“

SWB Energie und Wasser betreibt nach eignen Angaben zurzeit gut 1.100 private und öffentliche Ladepunkte im Rheinland. Neben der öffentlichen Ladeinfrastruktur habe sich die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Flottenbetreibern in den vergangenen Jahren zu einer tragenden Säule des Geschäftsfeldes bei der Stadtwerke-Tochter entwickelt, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.



koeln-bonn-airport.de, stadtwerke-bonn.de