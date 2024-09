ZF zeigt H2-Rezirkulationsgebläse für Brennstoffzellen

Die Lösung entnimmt dem Brennstoffzellensystem überschüssigen Wasserstoff und führt diesen wieder in den Kreislauf ein. Das Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse arbeitet dabei mit dem Hochdrehzahl-Luftkompressor von ZF zusammen. Letzterer versorgt den Brennstoffzellen-Stack mit Luft, um die chemische Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff zu optimieren.

Zusammen bilden diese Produkte einen Teil des wachsenden Portfolios von ZF, das den effizienten Betrieb von Brennstoffzellensystemen in Nutzfahrzeugen unterstützt. „ZF hat sein umfassendes Know-how in der Systemintegration und bei Luftlagersystemen in die Entwicklung dieser innovativen Produkte eingebracht“, sagt Prof. Dr. Peter Laier, Mitglied des Vorstands der ZF Group und verantwortlich für die ZF-Nutzfahrzeugdivision Commercial Vehicle Solutions. „Das neu vorgestellte Gebläse ist in Kombination mit unserem Hochdrehzahl-Luftkompressor Teil unseres wachsenden Full-Flex-E-Mobility-Portfolios. Diese Innovationen zeigen, wie unsere Produkte für Brennstoffzellensysteme in einem technologieoffenen Ansatz, parallel zu unserem wachsenden Angebot an Technologien und Produkten für verschiedene Antriebstechnologien, die Dekarbonisierung vorantreiben.“

Das Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse ist laut ZF kompakt, leicht und auf Effizienz optimiert. Sein Hochgeschwindigkeits-Turbo kann bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute erreichen und setzt eine Luftlagertechnologie ein. Dies wiederum reduziert den Bedarf an Schmierung und verhindert eine Verschmutzung des Brennstoffzellen-Stacks. Somit werden dauerhaft ein optimaler Wirkungsgrad und hohe Massenströme gewährleistet, so das Unternehmen.

zf.com