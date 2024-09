E-Crossover von Lynk & Co debütiert in Europa

Die Modellbezeichnung bei dem zweiten BEV-Modell der Marke nach dem Z10 ist etwas verwirrend: In China soll der Stromer als Z20 verkauft werden, in Europa hingegen als Z02. Den Z02 will Lynk & Co im Laufe des Oktobers in Europa vorstellen, seine Premiere in China soll der Z20 erst im November auf der Guangzhou Auto Show feiern. Die ersten Daten sind nun aus dem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnik (MIIT) bekannt geworden, ein in China vorgeschriebener Prozess.

Zur Technik: Der Z20/Z02 wird die SEA2-Plattform von Geely nutzen, also eine auf kleinere Fahrzeuge optimierte Version der bekannten „Sustainable Experience Architecture“ (SEA), wie sie etwa der Zeekr X, Smart #1 und #3 oder der Volvo EX30 nutzen. Im Kern ist der Lynk & Co also mit den genannten SEA-Modellen vergleichbar, im Detail gibt es aber einige, interessante Abweichungen.

Ähnlich ist die Größe: Mit einer Länge von 4,46 Metern ist der Lynk & Co Z20 laut den Informationen aus dem Zulassungsantrag einen Zentimeter länger als der Zeekr X. Auch bei Breite, Höhe und Radstand liegen die Unterschiede unter einem Zentimeter. Größer sind die Neuerungen beim Antrieb: Zumindest in China soll der Z20 einen 250 kW starken Elektroantrieb erhalten, es handelt sich dabei um die derzeit einzige Antriebsoption. Aus der MIIT-Veröffentlichung geht nicht hervor, ob der E-Motor vorne oder hinten verbaut ist – bei der SEA handelt es sich um einen Heckantrieb, daher ist das auch bei der SEA2 und somit beim Z20 wahrscheinlich der Fall.

Auch bei der Batterie deutet sich eine Änderung an: In der MIIT-Veröffentlichung wird eine LFP-Batterie genannt, es gibt jedoch keine Angabe zum Energiegehalt des Hochvoltspeichers. Den Smart #1/#3 gibt es etwa mit einer 66 kWh großen NMC-Batterie und seit 2023 auch mit einem 49-kWh-Akku.

Beim Design der Karosserie setzt Lynk & Co seine Designsprache fort, auch der Z20/Z02 erhält die Tagfahrlichter im Doppelstreifen-Design, die etwa bei dem als Hybrid und Plug-in-Hybrid erhältlichen Lynk & Co 01 zu finden sind. Als reines BEV hat der Z20/Z02 aber keinen klassischen Kühlergrill mehr, sondern eine weitgehend geschlossene Front mit einem kleinen Lufteinlass weiter unten. Das Crossover-Heck fällt ab der C-Säule flach ab, es ist also kein hoher Kofferraum zu erwarten.

Wenn der Verkauf in Europa startet, wird das über ein neues Vertriebsmodell erfolgen. Den 01 hat Lynk & Co bisher nur über ein Auto-Abo vertrieben, was den Erfolg in Europa begrenzt hat – seit Juli wird das Fahrzeug aufgrund der EU-Gesetzgebung zur Cybersicherheit nicht mehr vertrieben. Der neue CEO Lopez Appelgren will ein klassisches Importeurs-Netz aufbauen und noch in diesem Jahr bis zu zehn von Händlern betriebene Lynk-Showrooms eröffnen. Später sollen es bis zu 40 Lynk-Standorte werden, die parallel zu den derzeit europaweit zwölf Lynk Clubs betrieben werden. Die „Clubs“ laufen über Lynk & Co selbst, die Showrooms die Händler.

„Wir müssen unser Angebot ausbauen und neue Vertriebskanäle öffnen, sagt Lopez Appelgren. „Die Zielgruppe für Autoabos ist noch zu klein. Wir bieten deshalb seit Kurzem auch Leasing, Finanzierung und Miete an.“ Wird ein Auto online über den Direktvertrieb abgesetzt, will Appelgren auch die Händler daran beteiligen, als Möglichkeit wird eine Pauschale für die Auslieferung genannt. Details zu dem Vertriebsmodell und potenzielle Partner sind noch nicht vollständig bekannt. Bestätigt ist, dass der Importeur SEEAG gleich zwölf Märkte in Südosteuropa für die Marke erschließen soll.

