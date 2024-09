Lynk & Co startet Verkauf des Z10 in China

Der Z10 ist das erste vollelektrische Fahrzeug der Geely-Marke Lynk & Co und wird in fünf Varianten angeboten, davon drei mit 400-Volt- und zwei mit 800-Volt-Architektur. Nach dem chinesischen Testzyklus haben die 400-Volt-Varianten eine Reichweite von 602 bis 766 Kilometern, während die 800-Volt-Varianten mit einer Ladung 702 bis 806 Kilometer weit fahren können.

Das Einstiegsmodell verfügt über einen 200-kW-Motor im Heck und eine 71-kWh-LFP-Batterie. Es hat ein maximales Drehmoment von 343 Nm und schafft den Spurt von Null auf 100 km/h in 6,8 Sekunden. Die anderen Versionen sind allesamt mit einem 95-kWh-Akkupaket ausgestattet.

Die Spitzenvariante „800V 702km AWD Smart Ultra“ läuft mit Allradantrieb. Sie verfügt über einen 310-kW-Motor im Heck und einen weiteren 270-kW-Antrieb an der Front. Das Modell schafft den Sprint von Null auf 100 km/h in 3,5 Sekunden. Diese Variante ist ab 288.800 Yuan (rund 36.700 Euro) zu haben. Die anderen 800-Volt-Modelle haben nur den 310-kW-Motor im Heck und schaffen den Sprint von Null auf 100 km/h in 5,9 Sekunden.

400V RWD Pro 400V RWD Max 400V RWD Smart Max 800V RWD Smart Max 800V AWD Smart Ultra Antrieb RWD RWD RWD RWD AWD Leistung 200 kW 200 kW 310 kW 310 kW 310 kW Spannung 400 Volt 400 Volt 400 Volt 800 Volt 800 Volt Beschleunigung 6,8 Sekunden 6,8 Sekunden 5,9 Sekunden 5,9 Sekunden 3,5 Sekunden Batterie 71 kWh 95 kWh 95 kWh 95 kWh 95 kWh CLTC-Reichweite 602 km 766 km 766 km 806 km 702 km Startpreis 196.800 Yuan 216.800 Yuan 236.800 Yuan 249.800 Yuan 288.800 Yuan

Der Z10 wurde erstmals im Juni vorgestellt und ging im August in den Vorverkauf, aber Lynk & Co hatte einige Details bis zur offiziellen Vorstellung am 5. September unter Verschluss gehalten. Die Auslieferungen beginnen noch in diesem Monat. Außerdem erhalten alle Kunden, die den Z10 vor dem 31. Oktober kaufen, einen zusätzlichen Rabatt von 6.000 Yuan (ca. 750 Euro).

Der Z10 von Lynk & Co hat einen sportlichen Look mit geteilten Scheinwerfern und einer schnell abfallenden Dachlinie, die an ein Coupé erinnert. Zur Ausstattung zählen 21-Zoll-Räder, eine Rückleuchte über die gesamte Breite und eine ausfahrbarer Spoiler. Eines der wichtigsten Exterieur-Elemente ist die RGB-Beleuchtung an Front und Heck. Dieses Designmerkmal soll vor allem Gamer und andere junge Kunden ansprechen.

Die Elektro-Limousine ist 5,30 Meter lang, 1,97 Meter breit und 1,47 Meter hoch. Sie hat einen Radstand von drei Metern. Vor allem aber ist das Z10 ein Computer auf Rädern mit außergewöhnlicher Rechenleistung. Er ist mit einem 15,4-Zoll-Multimediadisplay und einer Co-Pad-Funktion ausgestattet, mit der die Fondpassagiere über ein Co-Pad-Tablet die Funktionen und das Unterhaltungsangebot im Fahrzeug steuern können.

Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug über 30 Hochleistungssensoren, die nicht nur Fahrerassistenzfunktionen, sondern auch autonomes Fahren ermöglichen. NOA (Navigation on Autopilot) ist für das Fahren auf Highways bei der Markteinführung verfügbar, während Urban NOA für das Fahren in Städten über ein Over-the-Air-Update folgen wird.

Aktuell ist das Auto nur in China erhältlich. Lynk & Co ist aber seit 2020 auch in Deutschland aktiv und vertreibt hierzulande den Plugin-Hybrid Lynk & Co 01, der auch zu einer größeren Stückzahl in der Flotte von Sixt verfügbar ist. Gut möglich, dass auch der Z10 nach Deutschland und Europa kommen wird. Schließlich fand die Weltpremiere im Juni im schwedischen Göteborg statt, was darauf hindeutet, dass der Wagen auch in Europa verkauft werden soll.

