Lynk & Co bietet Elektro-Limousine in China ab 27.400 Euro an

Die neue Elektro-Limousine hatte Lynk & Co im Juni enthüllt. In Grundzügen war sie schon zuvor bekannt. Denn es handelt sich beim Z10 um die Serienversion des Konzepts namens „Lynk & Co The Next Day“. Das Modell basiert auf Geelys SEA-Plattform (Sustainable Experience Architecture) und misst 5,03 x 1,97 x 1,47 Meter bei einem Radstand von 3,01 Metern.

Laut CN EV Post wird die Limousine in fünf Versionen angeboten, darunter drei mit 400-Volt- und zwei mit 800-Volt-Architektur. Die Motorisierung variiert zwischen Heck- und Allradantrieb mit bis zu 310 kW bzw. 580 kW. Als LFP-Batterieoptionen stehen 75 und 95 kWh Akkukapazität zur Verfügung, was je Version für Reichweiten von 602 km, 766 km, 806 km bzw. 702 km im chinesischen CLTC-Zyklus reichen soll.

Der Lynk & Co Z10 hat eine sportliche Optik mit geteilten Scheinwerfern, einer schnell abfallenden, an ein Coupé erinnernden Dachlinie, 21-Zoll-Rädern, einem Rücklicht über die gesamte Breite und einem ausfahrbaren Spoiler. Eines der wichtigsten Exterieur-Elemente ist die RGB-Beleuchtung an Front und Heck, ein Designmerkmal, das vor allem Gamer und andere junge Kunden ansprechen soll.

Der Z10 verfügt ferner über einen LiDAR-Sensor für automatisierte Fahrfunktionen. Weitere Highlights sind ein Vollglasdach, ein kompaktes digitales Kombiinstrument, das in das Armaturenbrett integriert ist, ein frei stehendes 15,4-Zoll-Touchscreen-Infotainmentsystem und ein Lenkrad mit abgeflachtem unteren Rand.

Über eine eventuelle weltweite Markteinführung des Fahrzeugs ist derzeit noch nichts bekannt – aber die Weltpremiere fand vor zwei Monaten im schwedischen Göteborg statt, was darauf hindeuten könnte, dass der Wagen in Zukunft auch in Europa verkauft wird. Grundsätzlich präsent ist Lynk & Co in Europa bereits seit Ende 2020, aber nur mit Verbrennern. Ohnehin basierte das Geschäft der Marke bisher auf maximal teilelektrifizierten Fahrzeugen. Markenkern von Lynk & Co sind sehr vernetzte Modelle und Direktverkaufsstrategien, um besonders junge Käufer zu werben.

