LG Chem liefert Kathodenaktivmaterialien an Toyota-Beteiligung PPES

PPES, ein wichtiger Hersteller von Elektroauto-Batterien mit Sitz in Japan, beliefert zahlreiche globale OEMs, darunter vor allem seinen Anteilseigner Toyota, mit Batterien. Einer der Kooperationspartner von PPES ist momentan die deutsche BASF.

Als Teil seiner globalen Expansion will LG Chem seine Kräfte mit der EV-Batteriestrategie von PPES vereinen. Im Zuge dessen wird LG Chem ab 2026 Kathodenaktivmaterialien an das PPES-Werk in Japan liefern – Details zu den Materialien werden aber nicht genannt. Dafür heißt es in der Mitteilung, LG Chem teile mit PPES die Vision, einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Gesellschaft zu leisten. Der technische Ansatz von LG Chem für Kathodenaktivmaterialien konzentriere sich auf nachhaltige und innovative Prozesse, um eine minimale Umweltbelastung bei maximaler Batterieleistung zu gewährleisten.

„Die Sicherung der Lieferung von Kathodenmaterialien für PPES ist ein wichtiger Meilenstein“, sagte Shin Hak-cheol, CEO von LG Chem. „Mit unseren einzigartigen Produkt- und Prozesstechnologien und unserer wettbewerbsfähigen Lieferkette wollen wir auch in Zukunft globale Kooperationen aufbauen.“ Bislang nennen die Partner aber kaum Details zur Zusammenarbeit. So macht LG Chem zum Beispiel keine Angaben zum vereinbarten Liefervolumen.

lgcorp.com