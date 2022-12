BASF liefert Kathodenmaterialien an Prime Planet Energy

BASF wird strategischer Lieferant von Kathodenmaterialien für E-Auto-Batteriezellen von Prime Planet Energy & Solutions (PPES), dem Batterie-Joint-Venture von Toyota und Panasonic. Die erste Charge ist bereits bei PPES eingetroffen.

Erfolgt ist diese Lieferung über das mehrheitlich von BASF gehaltene Gemeinschaftsunternehmen BASF Toda Battery Materials (BTBM). Dabei soll es sich um ein „neu entwickeltes Produkt aus dem Portfolio für leistungsstarke Kathodenmaterialien“ handeln, wie BASF mitteilt. Details zur Zusammensetzung des NCM-Materials werden aber nicht genannt, ebenso nicht zu den vereinbarten Liefermengen und der Vertragslaufzeit.

Hergestellt wurde das Material am japanischen Standort Onoda, wo sich eine der weltweit größten Kalzinierungsanlagen für Kathodenmaterialien befindet. BASF treibt das bereits angekündigte Erweiterungsprojekt in Onoda mit dem geplanten Produktionsstart in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 voran. Durch die Erweiterung wird das jährliche Angebot von Kathodenmaterialien auf bis zu 45 GWh Zellkapazität pro Jahr erhöht.

Die Partnerschaft zwischen BASF und PPES besteht bereits seit einigen Jahren. Gemeinsam wurde nun ein „maßgeschneidertes Produkt entwickelt, das den Batterieanforderungen nach höherer Leistung, längerer Lebensdauer und verbesserter Effizienz gerecht wird“, so der deutsche Konzern. In welchen Fahrzeugmodellen die Batterien mit dem neuen Kathodenmaterial eingesetzt werden sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

„Dies ist ein großer gemeinsamer Erfolg der Teams von BASF und PPES in Japan und ein wichtiger Schritt für die weitere Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen“, sagt Michael Baier, Senior Vice President Battery Materials bei BASF. „Es passt gut in die Strategie von BASF, Kathodenmaterialien gemeinsam mit führenden Batterieherstellern in ihren jeweiligen Heimatmärkten zu entwickeln und das Geschäft für mehr Wachstum weltweit auszubauen.“

„PPES möchte Batterien mit einem großen Mehrwert und einer Vielzahl von Lösungen liefern, um die Umwelt und die Ressourcen unseres kostbaren Planeten zu schützen“, fügt Yasuo Ikeda, 65D Project Leader bei PPES, hinzu. „Gemeinsam mit BTBM haben wir viele Schwierigkeiten bewältigt und eine Lösung entwickelt, um den Bedarf unserer Kunden an überlegenen Lösungen für den elektrischen Antriebsstrang zu decken.“

