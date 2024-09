Circu Li-ion startet Pilotprojekt mit Amazon

Circu Li-ion analysiert die Aktivitäten von Amazon, um den Einsatz von ausgedienten Batterien aus den elektrischen Lieferfahrzeugen von Amazon für Wiederverwendung und Recycling zu optimieren. In einem automatisierten Prozess werden die Batterien zerlegt und die einzelnen Zellen daraufhin überprüft, ob sie wiederverwendet oder recycelt werden können. Durch die effektivere Verwertung der Batterien aus Elektrofahrzeugen will Amazon den Bedarf an neuen Batterien und den damit verbundenen CO2-Fußabdruck verringern, wie das Unternehmen mitteilt.

Circu Li-ion wird durch das Amazon Sustainability Accelerator Programm finanziert, das in seiner jüngsten Finanzierungsrunde im Juni 2024 seine Unterstützung für das Batterierecycling-Startup bekannt gab. Die Pilotphase, die nach September 2024 beginnt, soll es Circu Li-ion ermöglichen, seine Technologie in Deutschland zu verbreiten, wie es heißt. Während der sechsmonatigen Pilotphase werden Circu Li-ion und Amazon gemeinsam Batterien aus Elektrofahrzeugen aus Amazons Liefernetzwerk mit der Technologie von Circu Li-ion verarbeiten.

„Unsere Teilnahme am Amazon Sustainability Accelerator wird von unserem Ziel angetrieben, die Batterieindustrie zu revolutionieren und bis 2040 drei Milliarden Batterien zu recyceln“, sagt Antoine Welter, CEO und Mitgründer von Circu Li-ion. Amazon weist darauf hin, dass Circu Li-ion den Weg für andere Unternehmen weisen kann, die ihre Logistik elektrifizieren und das Beste aus ihren Fahrzeugbatterien machen wollen.

Im vergangenen Juni gab Circu Li-ion bekannt, dass es mittlerweile 34 Mitarbeiter an seinen Standorten in Karlsruhe, Berlin und Luxemburg beschäftigt und verschiedene OEMs, auch aus dem Bereich der Elektromobilität (E-Autos, E-Scooter und E-Bikes), sowie Recyclingunternehmen zu seinen Kunden zählt, mit denen es an einem nachhaltigen Batterie-Recyclingkreislauf arbeitet.

Die KI-Algorithmen sollen dazu dienen, die Prozesse beim Recycling, also beim Entladen und Zerlegen der Altbatterien, zu optimieren. Dadurch soll die manuelle Arbeitszeit reduziert und die Umweltbelastung minimiert werden, so das Unternehmen. Mit der Karlsruher Anlage soll es möglich sein, ein „Clean Upcycling“ für Kunden durchzuführen – als „Disassembly-as-a-Service“.

Die dabei gesammelten Daten werden weiterverwendet, Circu Li-ion will die „weltweit größte Datenbasis für Batterierecycling“ aufbauen. „Durch den Einsatz von Echtzeit-Datenerfassung und analytischen Algorithmen wird Circu Li-ion nicht nur Daten beherbergen, sondern auch umsetzbare Erkenntnisse aus dem weltweit größten Datenspeicher für das Batterierecycling ermöglichen und damit datengesteuerte Entscheidungen auf der gesamten Plattform erleichtern“, schreibt das Unternehmen.

Digitale Plattformen und Prozesse für die Wiederverwendung und das Recycling von Batterien sind auch für die Identifizierung von Batterien wichtig, die nach dem Einsatz in leistungsstarken Elektrofahrzeugen wie Elektroautos, -lastwagen und -bussen ein zweites Leben erhalten können, um in weniger leistungsstarken Fahrzeugen wie Mopeds oder stationären Speichersystemen wiederverwendet zu werden. Nach Angaben von Akteuren der Second-Life-Branche würden nur zehn Prozent der Fahrzeugbatterien in der zweiten Nutzungsphase den gesamten Bedarf an stationären Speichern decken.

aboutamazon.com

Dieser Artikel von Carrie Hampel ist zuerst auf unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.