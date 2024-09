Maxus: Neustart auf dem deutschen Markt mit innovativen E-Fahrzeugen

Mit einer breiten Palette von Elektrofahrzeugen, die von Transportern bis hin zu einem innovativen Pick-up reicht, präsentierte sich Maxus auf der IAA Transportation in Hannover. Die Marke verfolgt ambitionierte Ziele und setzt dabei auf Elektromobilität, ein neues Management-Team – und eine stärkere Präsenz in Europa. Wir haben Maxus beim Neustart begleitet – und zeigen das Ergebnis in dieser Reportage.

Die Vision von Maxus in Europa

Maxus bringt in diesem Herbst neue Elektrofahrzeuge auf den Markt. Das erklärte Ziel von Xie Jiayue, Deputy General Manager von SAIC MAXUS Automobile: eine Marktdurchdringung von etwa fünf Prozent im Bereich leichter Nutzfahrzeuge in Europa. Bereits seit 2017 bietet Maxus elektrische Transporter in Europa an. Und diese Palette wird nun kontinuierlich ausgebaut, bestätigt auch Utz Rachner, der neue Country Manager Germany von SAIC MAXUS Europe. Heute umfasst sie kleine, mittlere und große Elektrofahrzeuge, die den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Mobilitätslösungen decken sollen.

Besonders der deutsche Markt spielt für Maxus nun aber eine zentrale Rolle. Das Unternehmen sieht Deutschland als Vorreiter für andere europäische Märkte und will die Marktanteile hier besonders schnell ausbauen.

Neue Fahrzeuge im Fokus: E-Deliver 5 und E-Terron 9

Auf der IAA stellte Maxus einige seiner neuesten Elektrofahrzeuge vor, darunter der eDeliver 5 und der eTerron 9. Letzterer markiert eine Weltpremiere als erster vollelektrischer Pick-up mit Allradantrieb in Europa. Neben seiner innovativen Technologie bietet der Pick-up auch viel Platz und Komfort, was ihn für den täglichen Einsatz in verschiedenen Branchen attraktiv macht. Der ebenfalls neue eDeliver 5 bietet viel Platz, ist mit einer LFP-Batterie (65 kWh) ausgestattet und positioniert sich preislich zwischen den Modellen eDeliver 3 und 7.

Die Modellpalette von Maxus

In unserer Reportage zeigt Maxus seine Modellpalette, die unterschiedliche Anforderungen erfüllt. Der eDeliver 3, ein kompaktes Fahrzeug, das in zwei Längen erhältlich ist, wurde besonders für städtische Gebiete entwickelt. Auch der große eDeliver 9 besticht durch seine Vielseitigkeit mit verschiedenen Größen und Batterieoptionen, die eine Reichweite von bis zu 350 km ermöglichen. Diese Transporter sind optimal für den urbanen und ländlichen Einsatz geeignet und bieten flexible Lösungen, wie etwa die Möglichkeit, eigene Aufbauten zu montieren.

Ein weiteres Highlight ist der eDeliver 7, der speziell für das mittlere Segment konzipiert wurde. Er konkurriert direkt mit Modellen von Stellantis und Ford und bietet zwei Batterieoptionen (77 und 88 kWh) sowie praktische Features wie elektrisch ausfahrbare Seitenstufen und vielseitige Lademöglichkeiten. Damit ist der eDeliver 7 besonders attraktiv für Handwerker und Fuhrunternehmer.

Der Pick-up eTheron 9: Ein Fahrzeug mit Potenzial

Pick-ups sind in Deutschland bisher kein großes Volumengeschäft, doch Maxus könnte dies mit dem eTheron 9 ändern. Dieses Modell ist nicht nur der erste vollelektrische Pick-up mit serienmäßigem Allradantrieb in Europa, sondern basiert auch auf einer eigenen Elektroplattform. Die verstärkte Karosserie bietet hohe Sicherheit, besonders im Offroad-Bereich. Zudem verfügt der eTheron 9 über einen Frunk. Dieses Feature macht das Fahrzeug besonders attraktiv für Sport- und Freizeitaktivitäten.

Was noch? Während der eTheron 9 äußerlich wie ein klassischer Pick-up wirkt, offenbart das Innere ein hohes Maß an Komfort und Stil. Ledersitze und eine luxuriöse Ausstattung verleihen dem Fahrzeug eine hochwertige Anmutung, die eher an einen MPV als an einen typischen Pick-up erinnert.

Zukunftsaussichten und Marktpositionierung

Maxus hat ambitionierte Pläne für den deutschen Markt. Im Spätherbst 2024 wird der neue eDeliver 5 auf den Markt kommen, ein weiteres vollelektrisches Modell, das viel Potenzial für den deutschen und europäischen Markt bietet. Mit einem erwarteten Preis im niedrigen 40.000-Euro-Bereich bieten dieses Modell eine attraktive Option für Unternehmen und Privatpersonen, hofft Utz Rachner.

Das Ziel von Maxus sei es, sich als europäische Marke mit chinesischen Wurzeln zu etablieren. Diese Strategie soll durch eine engere Zusammenarbeit zwischen den europäischen und chinesischen Teams sowie durch die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse europäischer Kunden unterstützt werden. Mit einer breiten Palette an zuverlässigen Elektrofahrzeugen sieht sich Maxus gut aufgestellt, um die Elektrifizierung des Marktes weiter voranzutreiben und eine erfolgreiche Zukunft in Europa zu sichern.