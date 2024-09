Fortescue und Liebherr unterzeichnen Vertrag über 2,8 Milliarden Dollar

Der neu unterzeichnete Vertrag zwischen Fortescue und Liebherr im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar sieht die Produktion und Lieferung von rund 360 autonomen Riesen-Muldenkippern, 55 Elektrobaggern und 60 Elektroplanierraupen vor. Das Ökosystem von Liebherr und Fortescue für den emissionsfreien Bergbau in großem Maßstab wird bald auch für den Rest der Bergbauindustrie verfügbar sein.

Autonomer E-Bergbau-Truck T 264

Das Kernstück dieses Geschäfts über 475 Bergbaumaschinen ist der Auftrag über 360 autonome batteriebetriebene Riesen-Muldenkipper mit der Bezeichnung T 264. Der von Liebherr hergestellte Lastwagen ist mit einem Batterie-elektrischen Antriebssystem ausgestattet, das von Fortescues Technologiesparte Fortescue Zero entwickelt wurde.

Fortescue beabsichtigt, alle seine Lkw mit dem von Fortescue Zero entwickelten Batterie-elektrischen System und der gemeinsam mit Liebherr entwickelten Autonomous Haulage Solution (AHS) auszustatten. Nach Angaben der Unternehmen wurden beide Systeme so konzipiert, dass sie skalierbar sind und auf bestehenden Liebherr-Lastwagen nachgerüstet werden können.

Die Partnerschaft zwischen Liebherr und Fortescue zur Entwicklung und Validierung des autonomen Antriebssystems wurde im März 2023 offiziell unterzeichnet. Kurz darauf, im August 2023, kündigte Liebherr den Einsatz einer Flotte von vier autonomen Lastwagen des Typs T 264 in Westaustralien zur Validierung vor Ort an. Dies markierte die nächste Stufe der Entwicklung eines neuen autonomen Systems durch Liebherr. Im Juli dieses Jahres kündigten Liebherr und Fortescue Pläne zur Entwicklung und Validierung einer autonomen Transportlösung an, die in einen elektrischen Muldenkipper integriert werden soll. Liebherr und Fortescue haben außerdem ein integriertes Flottenmanagementsystem und eine Lösung zur Maschinenführung entwickelt, die unabhängig auf von Menschen betriebenen Baustellen eingesetzt werden kann.

Derzeit hat Fortescue vier autonome Lastwagen auf seinem Testgelände in Westaustralien im Einsatz. Nach Angaben des Bergbaugiganten wird der erste Einsatz autonomer Lastwagen im ersten Quartal 2025 erwartet. Wenn Liebherr die T 264 Elektrofahrzeuge ausliefert, wird jeder der 360 Lastwagen für den autonomen Betrieb vorbereitet sein, so dass Fortescue diese nach und nach an allen Standorten von Fortescue für den autonomen Betrieb einsetzen kann.

Das von den beiden Unternehmen entwickelte autonome Transportsystem (AHS) umfasst ein Energiemanagementsystem, das in der Lage ist, den Ladebedarf der Lastwagen zu koordinieren, um Warteschlangen beim Aufladen vor Ort zu vermeiden. Dino Otranto, Chief Executive Officer von Fortescue Metals, sagte: „Wir haben unsere starke Erfolgsbilanz als Vorreiter im Bereich der Autonomie und unser technologisches Know-how genutzt, um emissionsfreie Flotten zu entwickeln, damit sich die Branche von Piloten und Prototypen lösen kann. Das voll integrierte AHS wird für uns ein entscheidender Faktor bei der Reduzierung unserer Kohlenstoffemissionen sein.

Fortescue hat auch die Schnellladelösung für den autonomen, batteriebetriebenen Elektro-Lastwagen entwickelt. Das Ladesystem ist mit robotergestützten Anschlussmöglichkeiten ausgestattet und kann bis zu 6 MW Strom liefern, so dass der riesige T 264 in nur 30 Minuten aufgeladen werden kann.

„Wir haben mehr als 200 autonome Lastwagen in unseren Bergwerken im Einsatz, die jeden Monat das Äquivalent von zwei Reisen zum Mond und zurück zurücklegen. Es ist unerlässlich, dass sie effizient und mit maximaler Kapazität arbeiten“, erklärt Otranto.

Die Validierung der vollständig autonomen Batterie-elektrischen Lösung vor Ort wird voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen sein.

Mehr als nur 360 riesige batteriebetriebene autonome Lastwagen

Das von Fortescue entwickelte Batteriesystem soll auch in eine elektrische Version des Liebherr-Flaggschiffs, der PR 775, integriert werden. Das Fahrzeug befindet sich derzeit in der Entwicklung. Sobald es einsatzbereit ist, wird Liebherr 60 dieser Fahrzeuge an Fortescue liefern.

Weitere 55 Elektrobagger stehen ebenfalls auf der Bestellliste. Die Elektrobagger R 9400 E mit einer Mischung aus Tieflöffel- und Frontschaufelkonfiguration wurden erstmals 2023 eingeführt, und drei davon sind bereits auf Fortescue-Geländen im Einsatz.

Der Beginn einer neuen Ära des Bergbaus

Das Geschäft ist historisch und steckt voller Superlative. Es handelt sich nicht nur um den größten Deal in der Geschichte von Liebherr, Australien gehört auch zu den Top-Produzenten von Eisenerz, Lithium, Gold, Zink, Nickel und Kobalt. Auch im Jahr 2023 bleibt Australien der größte Lithiumproduzent. Es überrascht nicht, dass der Bergbau die größte Exportindustrie Australiens ist. Fortescue ist hinter BHP und Rio Tinto das drittgrößte Bergbauunternehmen Australiens.

Die Anstrengungen, die Fortescue und Liebherr unternehmen, um die Bergbauindustrie von ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu befreien, wirken sich nicht nur auf die gesamte Branche aus, sondern auch auf die Elektrifizierung und autonomen Funktionen von Schwerstlastfahrzeugen.

Um die Auslieferung der 475 elektrischen Bergbaufahrzeuge zu ermöglichen, die derzeit bei Liebherr, dem 1949 von Hans Liebherr in Kirchdorf an der Iller (Baden-Württemberg) gegründeten Familienunternehmen, bestellt sind, sind sowohl bei Liebherr als auch bei Fortescue erhebliche Investitionen erforderlich. Da das von den beiden Unternehmen entwickelte emissionsfreie Bergbau-Ökosystem in großem Maßstab in naher Zukunft auch dem Rest der Bergbauindustrie zur Verfügung stehen wird, markiert der historische Vertrag den Beginn der Vorbereitungen für die Expansion.

„Wir sind mit unseren Investitionsplänen zur Entwicklung unserer globalen Infrastruktur auf dem richtigen Weg, um sicherzustellen, dass wir unser Geschäft ausbauen und unseren Kunden größere Mengen und eine breitere Palette an emissionsfreier Technologie anbieten können“, sagte Michael Arndt, Executive Vice President, Service und Qualität, Liebherr-Mining Equipment SAS. „Wir werden die Ergebnisse dieser Investitionen bald sehen, und viele weitere Meilensteine werden in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden.“

„Da die von uns angebotenen Bergbaulösungen weiter wachsen, müssen auch unsere Fähigkeiten und Kapazitäten zur Lieferung und Wartung dieser sich ständig weiterentwickelnden Technologien wachsen. Wir investieren nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in unsere Mitarbeiter und in die Fernbetreuung, um diese neuen Produkte und Technologien unterstützen zu können“, so Arndt weiter.

Fortescue seinerseits erklärt, dass es seine Kapazitäten für die Lieferung von Batterien für die ankommenden Lastwagen und Planierraupen ausbaut, während Liebherr-Australia – die Liebherr-Vertriebs- und Servicegesellschaft im Land – bereits mit den Vorbereitungen für die Unterstützung dieser riesigen Flotte begonnen hat. „Dieses große Volumen an Maschinen stellt eine einzigartige Wachstumschance für Liebherr Australien dar. Wir investieren in erheblichem Umfang in unsere Niederlassungen, Reman-Einrichtungen und unser Personal, um sicherzustellen, dass wir nicht nur diese Maschinen, sondern auch die unserer anderen Kunden sicher und effizient warten können“, sagte Trent Wehr, Geschäftsführer von Liebherr in Australien.

liebherr.com, fortescue.com

Dieser Artikel von Carrie Hampel ist zuerst in unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.