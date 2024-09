Kia verbessert Lade-Routenplanung via OTA-Update

Neu ist etwa eine Split-Screen-Ansicht, die unter anderem „das Ablesen von Ankunftszeit, Ladezustand und Informationen zu Ladestationen erleichtert“, so Kia. Zudem soll das Navigationssystem „Ladestationen entlang der Route erkennen und sie automatisch als Wegpunkte hinzufügen“ – bisher war hierzu eine manuelle Planung nötig. Über den neuen Split-Screen soll das System dem Fahrer dann „einen besseren Überblick über die wichtigsten Ladeinformationen“ geben.

Ein weiterer, aus Kundensicht wichtiger Punkt: Wenn das eingestellte Ziel mit dem aktuellen Ladestand nicht erreicht werden kann, kann der Routenplaner nun automatisch Ladestationen zur Route hinzufügen, was die Routenplanung beschleunigen soll. Bisher gab es nur die Meldung, dass die Reichweite bis zum Ziel nicht ausreicht und es wurden Ladestationen vorgeschlagen. Auswählen musste sie der Nutzer aber immer noch manuell.

Bei Elektroautos ebenfalls relevant ist, dass die Batterie-Vorkonditionierung auch dann aktiviert wird, wenn der Fahrer per Spracherkennung nach Ladestationen sucht. Eine optimal temperierte Batterie ist wichtig, um an einer Schnellladesäule die (erwartete) Ladeleistung zu erreichen. Bei hohen oder niedrigen Temperaturen kann das System die Batterie vor dem eingeplanten Ladevorgang in das nötige Temperaturfenster bringen.

Teil des Updates sind auch der Musikstreaming-Dienst SoundCloud und neue Sprachbefehle (zum Beispiel zu Datum und Uhrzeit, Ambientebeleuchtung und Informationen des Kombiinstruments). Kia betont zudem, dass neben der Software selbst auch die drahtlose Übertragung des OTA-Updates verbessert wurde: „Die Over-the-Air-Updates können dank einer dreimal größeren Bandbreite jetzt deutlich schneller durchgeführt werden“. Bei allen mit einem Navigationssystem ausgestatteten Kia-Fahrzeugen ab Modelljahr 2022 lässt sich die Software-Aktualisierung als OTA-Update aufspielen, ohne das Fahrzeug zu einem Händler bringen zu müssen.

„Die vielen intelligenten Neuerungen in unserem jüngsten Software-Update ermöglichen es, das Fahrzeug über die gesamte Nutzungsdauer zu verbessern“, sagt Sjoerd Knipping, Vice President Marketing and Product bei Kia Europe und Geschäftsführer von Kia Connect. „Wir bei Kia suchen immer nach Möglichkeiten, unsere Fahrzeuge weiter zu optimieren. Unsere Kunden kommen jetzt mühelos mehrmals im Jahr in den Genuss dieser Verbesserungen.“

Quelle: Info per E-Mail