Zeekr bringt sein neues SUV namens 7X in den Handel

Erhältlich ist der Zeekr 7X ab 229.900 Yuan (rund 29.000 Euro). Dafür gibt’s eine Batterie mit einer Kapazität von 75 kWh und einen Heckantrieb mit einer Leistung von 310 kW. Den Hecktriebler gibt’s zudem mit einer größeren Batterien von 100 kWh zu Preisen ab 249.900 Yuan (rund 32.000 Euro). Und die stärkste Variante wiederum fährt mit Allradantrieb mit einem zusätzlichen 165-kW-Motor an der Vorderachse und kostet ab 269.900 Yuan (rund 34.000 Euro).

Das Auto soll auch nach Europa kommen, und zwar innerhalb eines Jahres. Gerade bereitet Zeekr seinen Deutschlandstart vor, das Shooting Brake Zeekr 001 und das Luxus-SUV Zeekr X sind bereits seit längerem über die deutschsprachige Website vorbestellbar und die ersten Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Ursprünglich war von einem Deutschlandstart Anfang 2024 die Rede, doch bisher sind die Autos in Europa offenbar nur in Schweden und den Niederlanden erhältlich.

Doch zurück zum neuen Zeekr 7X: Das SUV basiert auf der 800-Volt-Version von Geelys SEA-Plattform und misst 4,82 x 1,93 x 1,66 Meter bei einem Radstand von knapp drei Metern. Die Reichweite beträgit bei der kleineren Batterie mit 75 kWh laut dem chinesischen Testzyklus CLTC stolze 605 Kilometer, bei der größerern Batterie mit 100 kWh kommt der Wagen auf 780 Kilometer nach CLTC. Der kleinere Akku basiert dabei auf LFP-, der größere auf NMC-Chemie.

Das wohl überraschendste Merkmal des 7X ist das Ein-Knopf-Fensterbrechsystem, mit dem man sich aus dem Auto befreien kann, wenn man in dem Auto gefangen ist, zum Beispiel unter Wasser. Dies ist nach Angaben von Zeekr eine Branchenneuheit. Das Unternehmen behauptet auch, für den 7X den weltweit ersten intelligenten Kindersitz mit aktiven Airbags entwickelt zu haben.

