Ford baut wohl Batteriemontage in Rumänien

Das will das rumänische Portal Economedia von lokalen Quellen erfahren haben. Damit würde der letzte Schritt der Batterieproduktion, die Montage der einbaufertigen Batteriepacks, direkt auf dem Gelände des Fahrzeugwerks stattfinden. Ford baut zum Beispiel auch in Köln eine Batteriemontage, um dort die Batteriepacks für den Explorer und den Capri selbst zu fertigen. Es wäre also auch möglich gewesen, bereits vollständig montierte Packs nach Craiova zu transportieren.

Ford hat sich aber offenbar für eine Montage vor Ort entschieden. Die Zellen für die in Craiova zusammengebauten Batterien sollen an einem anderen Standort hergestellt werden, so Economedia. Wie berichtet werden sie vermutlich aus der Fabrik Romvolt von ABEE kommen, die in Galați im Osten Rumäniens gebaut wird.

Die neue Batteriemontage soll auf Flächen der Motorenfertigung in dem Werk entstanden sein. Bestätigt ist das aber nicht, da Ford die Informationen auf Anfrage des rumänischen Portals nicht kommentieren wollte. Seit 2022 gehört das rumänische Werk offiziell zu Ford Otosan, dem in der Türkei ansässigen Joint Venture von Ford u.a. mit der Koç Holding.

Sicher ist, dass Ford in Craiova drei elektrische Modelle produzieren wird: den E-Transit Courier, den E-Tourneo Courier und den Puma Gen-E. Sowohl das kompakte Elektro-Crossover als auch der Kastenwagen E-Transit Courier bzw. der davon abgeleitete Hochdachkombi E-Tourneo Courier nutzen dieselbe Plattform und werden in ihren elektrischen Versionen das gleiche Batteriepaket mit rund 55 kWh nutzen.

economedia.ro