eActros 600 liefert Bier aufs Oktoberfest: e-zapft is!

Das Logistikunternehmen Lettl Transporte hat dieser Tage die nächtliche Bier-Lieferung für das Staatliche Hofbräuhaus München übernommen. Dafür kam der eActros 600 mit Tankauflieger und einem Volumen von 27.500 Litern zum Einsatz. Im Rahmen eines Praxistests machte sich der E-Lkw dafür an drei Tagen, jeweils abends nach der Befüllung in der Brauerei, auf den Weg in Richtung Theresienwiese. An vier Stationen am Hofbräu-Festzelt machte der Lkw halt, damit das Bier in den richtigen Fässern landete.

Der eActros 600 war laut Daimler Truck zudem für die Oktoberfest-Versorgung mit frischen Brezeln im Einsatz. Die Bäckerei Höflinger und Müller produziert in einer eigens eingerichteten Backstube auf dem Olympiagelände in Wiesn-Nähe Brezn im Zweischichtbetrieb. Das Traditionsunternehmen, das bereits zwei eActros 300 in seinem Fuhrpark hat, nutzte den E-Lkw von Mercedes-Benz mit Kühlauflieger für den Transport der Backrohlinge.

Noch ist der eActros 600 kein Serienfahrzeug. Zum Einsatz kamen in München noch Exemplare für die Praxiserprobung. Die Serienfertigung wird Ende November im Mercedes-Benz Werk Wörth anlaufen. Noch 2024 sollen dann auch erste Kundenfahrzeuge des eActros 600 gefertigt und zugelassen werden.

daimlertruck.com