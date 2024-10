EDP installiert 650 Schnellladepunkte an Aldi-Filialen in Portugal

Zur Leistung der Ladegeräte teilt EDP mit, dass diese zwischen 60 und 120 kW betragen wird. Eine Aufschlüsselung der Leistung auf die einzelnen Ladepunkte pro Ladestation gibt es jedoch nicht. Ebenso fehlen Angaben zu den Anschlüssen. Also ob neben CCS auch CHAdeMO und/oder Typ 2 angeboten wird.

Klar ist, dass die Initiative sowohl die mehr als 140 bestehenden Aldi-Filialen als auch die neuen Märkte umfasst, die in den Jahren 2024 und 2025 eröffnet werden sollen. Darüber hinaus wurde EDP auch mit dem Betrieb der bestehenden Ladeinfrastruktur an 34 Filialen beauftragt.

Die Ladepunkte werden an das öffentliche Mobi.E-Netzwerk des gleichnamigen staatlichen Unternehmens angebunden. Die Freischaltung erfolgt über eine portugiesische RFID-Karte (CEME). Ob darüber hinaus noch weitere Bezahlmethoden bereitgestellt werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die insgesamt 650 neuen Ladepunkte erweitern das EDP-Ladenetz deutlich, das derzeit aus mehr als 3.300 Ladepunkten in über 195 Gemeinden in allen Bezirken des Landes besteht. Seitdem EDP in die Entwicklung der Elektromobilität in Portugal investiert hat, wurden an den öffentlich zugänglichen Ladepunkten des Unternehmens übrigens mehr als zwei Millionen Ladevorgänge durchgeführt.

