Bisheriger Frankreich-Importeur von Leapmotor klagt gegen Stellantis

Wie das französische Portal Automobil Propre berichtet, ist gegen Stellantis eine Klage anhängig. Eingereicht wurde diese von Didier Sirgue, Chef der Unternehmen SN Diffusion und EVE (Espace Véhicules Électrique), der zuvor den E-Kleinwagen T03 in Frankreich vertrieben hat. In der Tat versuchte Leapmotor den Europa-Start vor dem großen Deal mit Stellantis in einigen Ländern über Importeure auf eigene Faust. Seitdem die umfassende Kooperation mit Stellantis feststeht, sind diese Importeure aber offenbar raus aus dem Geschäft.

Didier Sirgue wird dahingehend zitiert, dass sein Vertrag als Importeur von Leapmotor eigentlich bis zum 15. Januar 2025 laufen sollte. Dieser sei jedoch bereits am 1. Mai 2024 ohne vorherige Ankündigung gekündigt worden. Die Probleme sollen seinen Schilderungen zufolge sogar schon im Oktober 2023 begonnen haben, als Stellantis 21 Prozent von Leapmotor erwarb und ankündigte, chinesische Modelle über sein Netz verkaufen zu wollen. Den Fall will der französische Importeur nun vor Gericht bringen.

Zum Hintergrund: Im Eiltempo haben Leapmotor und Stellantis bekanntlich ein Joint Venture namens Leapmotor International gegründet, das die Vermarktung der Stromer aus Asien koordiniert. Die ersten Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Erste Märkte für Leapmotor-Fahrzeuge in Europa sind neben Frankreich auch Deutschland Belgien, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Spanien, die Schweiz und Großbritannien. Ab dem vierten Quartal dieses Jahres plant Leapmotor International, den Vertrieb auch im Nahen Osten und Afrika (Israel und französische Überseegebiete), dem asiatisch-pazifischen Raum (Australien, Neuseeland, Thailand, Malaysia und Nepal) und Südamerika (Brasilien und Chile) aufzunehmen.

Laut Stellantis sind die ersten E-Autos von Leapmotor in den vergangenen Wochen per Schiff von China nach Deutschland unterwegs gewesen und mittlerweile hier angekommen. Doch auf Dauer sollen die Fahrzeuge für den europäischen Markt nicht mehr in China gebaut werden, sondern in Europa. Für den T03 steht bereits fest, dass dieser im Stellantis-Werk im polnischen Tychy gebaut werden soll. Leapmotor-International-CEO Tianshu Xin sagte jüngst zu Reportern: „Die Produktion des T03 wird dort im vierten Quartal starten.“ Wo der C10 in Europa gebaut werden wird, steht laut Xin hingegen noch nicht fest.

automobile-propre.com