Mercedes: E-Absatz geht im dritten Quartal um fast ein Drittel zurück

Zwischen Anfang Juli und Ende September konnte Mercedes-Benz Cars 42.500 Elektroautos absetzen, also die erwähnten 31 Prozent weniger als im Q3 2023 und auch sieben Prozent unter dem Ergebnis aus dem zweiten Quartal diesen Jahres (45.800 BEV). Auf Ebene der Mercedes-Benz Group (also das Pkw-Geschäft und die Van-Sparte) waren es im Q3 46.900 elektrische Fahrzeuge, ebenfalls 31 Prozent unter dem Q3 2023 und acht Prozent unter dem Q2 2024.

Zum Vergleich: Die BMW Group, die ebenfalls am Donnerstag ihre Abssatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt hat, konnte die Elektro-Auslieferungen im selben Zeitraum um 10,1 Prozent auf 103.440 Fahrzeuge steigern – es war das zweite Quartal in Folge mit einem sechsstelligen E-Absatz bei den Münchner. Im laufenden Jahr konnte die BMW Group bereis 294.054 BEV absetzen. Die Mercedes-Statistik weist hier 148.500 E-Fahrzeuge auf Konzernebene aus (-22 Prozent). Selbst wenn man die Plug-in-Hybride hinzurechnet, kommt Mercedes mit 267.400 Fahrzeugen nicht an den reinen BEV-Absatz von BMW heran.

Während sich BMW also im sechsstelligen Bereich etabliert, schaffen die Stuttgarter derzeit nicht einmal mehr die 50.000er Marke im Quartal – was 2023 noch in allen Quartalen gelungen ist. Bei Mercedes ist die Absatz-Entwicklung anders als bei BMW: Während in München die Plug-in-Hybride im Q3 rund 20 Prozent unter dem Vorjahr waren, ging der Absatz der Teilzeit-Stromer bei Mercedes um 21,4 Prozent nach oben: Mit 44.700 Einheiten machen die Plug-in-Hybride wieder mehr als die Hälfte der „xEV“-Verkäufe aus, wie Mercedes die BEV und PHEV zusammenfasst. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 36.800 Plug-in-Hybride.

Über alle Antriebsarten hinweg ist die Lage im Mercedes-Konzern besser: Mit 594.600 ausgelieferten Fahrzeugen liegen die Stuttgarter nur etwa drei Prozent unter dem Vorjahr, trotz den schwierigen, gesamtwirtschaftlichen Umfelds – vor allem in China. „Eine insgesamt geringere Nachfrage, insbesondere für Luxusgüter, und anhaltende Preisnachlässe vor allem im EV-Segment wirken sich auf den Absatz in China aus“, schreibt der Hersteller. Profitiert hat Mercedes nach eigenen Angaben von einem stabilen Absatz in Europa und einem Wachstum von 29 Prozent in den USA – dort aber vor allem dank der besseren Verfügbarkeit des Verbrenner-Modells GLC und neuer AMG-Modelle.

Aber: Mit 7,9 Prozent ist die BEV-Quote weiterhin niedrig. Mercedes wird sich anstrengen müssen, mit dieser Absatz-Tendenz die CO2-Flottenziele in 2025 zu erreichen. „Das Marktumfeld für Batterie-elektrische Fahrzeuge (BEV) blieb in wichtigen Märkten gedämpft und wird weiterhin durch starke Incentivierungsmaßnahmen der Wettbewerber geprägt“, so die Stuttgarter – womit indirekt bestätigt wird, dass man sich weiterhin nicht in vollem Umfang an den Rabattschlachten beteiligen will. Auch, wenn es zulasten des Absatzes geht.

Das Van-Geschäft hat ebenfalls unter „länderspezifischen Entwicklungen in den Kernmärkten“ gelitten. Sowohl über alle Antriebsarten hinweg als auch im Elektro-Segment ging der Absatz deutlich nach unten. Im Q3 konnte Mercedes-Benz Vans 4.400 Elektro-Vans absetzen, das sind 31 Prozent unter Vorjahr und noch 16 Prozent weniger als im zweiten Quartal. Im laufenden Jahr liegen die E-Vans mit 12.600 Auslieferungen 16 Prozent unter dem Vorjahr, Den Rückgang begründet Mercedes-Benz Vans „hauptsächlich“ mit der weltweit gesunkenen Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen, wie es in der Mitteilung heißt. Denn mit fünf Prozent habe man seinen weltweiten Anteil an den vollelektrischen Vans im Q3 stabil halten können.

Q3 2024 Delta (in %) Q1-Q3 2024 Delta (in %) Mercedes-Benz Group 594.600 -3 1.763.200 -5 – davon BEVs 46.900 -31 148.500 -22 Mercedes-Benz Cars 503.600 -1 1.463.300 -4 – davon BEVs 42.500 -31 135.900 -22 – davon xEVs 87.200 -15 267.400 -8

