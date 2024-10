Xing Mobility arbeitet an immersionsgekühlter Cell-to-Chassis-Batterie

XING Mobility gibt an, auf der Messe ab dem 14. Oktober ein umfassendes Angebot an Immersions-Batterielösungen vorzustellen. Bei der Immersions- oder auch Tauchkühlungstechnologie werden die Batteriezellen vollständig von Kühlmittel umspült. Sonst üblich sind Kühlplatten oder -kanäle, die nur eine oder zwei Seiten einer Batteriezelle berühren – der Wärmetransfer findet dabei über eine deutlich kleinere Fläche statt als bei der Immersionskühlung. Diese soll die Wärme effizient abführen und ein thermisches Durchgehen innerhalb einzelner Zellen sowie eine Brandausbreitung im gesamten Paket verhindern können.

Im Juli 2022 brachte Xing bereits seine Batterie Immersio XM25 heraus, die speziell für schwere Nutzfahrzeuge gedacht ist. Vor gut einem Jahr folgte der Launch einer Cell-to-Pack-Batterielösung („Immersio CTP“), die auch für E-Autos geeignet ist. Immersio ist ein flexibles Paketkonzept, das laut dem Hersteller an die „spezifischen Anforderungen verschiedener Fahrzeugtypen wie Limousinen, SUVs, Sportwagen, Nutzfahrzeuge und mehr“ angepasst werden kann.

Nun folgt also der Prototyp einer Cell-to-Chassis-Lösung. Technische Details geben die Taiwanesen zu diesem Batteriesystem noch nicht bekannt. Als einzigen Wert nennen sie eine um 35 Prozent erhöhte Energiedichte, ohne jedoch eine präzise Referenz-Batterie zu erwähnen. Ebenfalls an Stand von Xing wird in den Pariser Messehallen eine mobile Ladestation namens Hummingbird zu sehen sein, die das Unternehmen zusammen mit der norwegischen Firma Nordic Booster entwickelt hat. Das Ladegerät wird von Xings XM25-System betrieben. Dieses ist ebenso wie das Immercio XE 50-Energiespeichersystem des Herstellers ebenfalls im Rampenlicht zu sehen.

„Unsere Innovationen adressieren die dringende Nachfrage nach sichereren, effizienteren Batterielösungen in verschiedenen Märkten, von Nutzfahrzeugen über Pkw bis hin zu Energiespeichersystemen“, sagt Royce YC Hong, Gründer und CEO von XING Mobility. „Mit der Eröffnung unserer Paradigm Factory im September haben wir unsere Position in der Automobil-Lieferkette gestärkt. IMMERSIO-Batterielösungen, die für ihre extreme Brandsicherheit bekannt sind, werden die Elektrofahrzeug-Industrie neu definieren, indem sie das Risiko eines thermischen Durchgehens selbst unter schwierigsten Bedingungen mindern. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Sicherheit und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.“

