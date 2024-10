Bestellstart für E-Löschfahrzeug Panther von Rosenbauer

Das Einsatzfahrzeug wurde laut Rosenbauer von Anfang an unter Einbindung von Flughafenbetreibern und Feuerwehren mit dem Ziel entwickelt, den täglichen Betrieb rein elektrisch abzuwickeln. Das Fahrzeug ist entsprechend so konzipiert, dass die geforderte Beschleunigung (0 auf 80 km/h in unter 25 Sekunden) und die Höchstgeschwindigkeit (120 km/h) rein elektrisch erreicht werden. Dies wird mit einem 720 kW starken Motor erreicht. Der österreichische Fahrzeugspezialist hat zudem dafür gesorgt, dass die Wasserpumpe mit voller Leistung (9.000 l/min) elektrisch betrieben werden kann.

Das Aufladen ist sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom möglich, die maximale Ladeleistung beträgt 300 kW. Damit lässt sich das System in 45 Minuten voll laden. Um den Dauerbetrieb und die Einsatzfähigkeit des Fahrzeugs zu gewährleisten, wurde ein sogenanntes „Energy Backup System“ in das Fahrzeug eingebaut, so der Hersteller. Dahinter verbirgt sich ein Dieselgenerator mit 235 kW, der einspringt, wenn die Batterie-elektrische Energie zu Neige geht.

„Mit dem Panther 6×6 electric wollen wir einmal mehr die Maßstäbe in einer Produktkategorie setzen und verbinden einen leistungsstarken, vollelektrischen Antrieb mit den höchsten Sicherheitsstandards seiner Klasse. Dieser Fortschritt trägt nicht nur zu den Net-Zero-Zielen vieler Flughäfen bei, sondern erfüllt zugleich die hohen Erwartungen unserer Kunden in Sachen Performance“, sagt Andreas Zeller, Vertriebsvorstand von Rosenbauer International.

Der Panther 6×6 electric ähnelt der Verbrenner-Version des Panther, die es bereits seit 1991 gibt. Die elektrische Version wurde erstmals als Konzeptfahrzeug auf der Branchenmesse Interschutz 2022 vorgestellt. Die Auslieferung der ersten Vorserienfahrzeuge des Panther 6×6 electric ist nach Angaben des Unternehmens für Ende 2025 geplant.

Erst letzten Monat berichtete electrive, dass Rosenbauer elektrische Einsatzfahrzeuge an die Feuerwehren in Paris und Berlin für den Regelbetrieb ausgeliefert hat.

rosenbauer.com