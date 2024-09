Feuerwehren in Berlin und Paris setzen auf Rosenbauer RT

Nach der erfolgreichen Testphase eines Vorserienfahrzeugs stellt die Berliner Feuerwehr fünf weitere Rosenbauer RT (Revolutionary Technology) in den Regeldienst. Die Fahrzeuge basieren auf einem 4×4-Chassis und haben zwei Elektromotoren mit je 130 kW Dauerleistung sowie zwei Batterien mit einer Gesamtkapazität von 132 kWh an Bord. Geladen werden können die Blaulicht-Fahrzeuge mit bis zu 22 kW AC oder 150 kW DC.

Ebenfalls zwei Einheiten des Typs Rosenbauer RT kommen zudem neuerdings in Paris zum Einsatz. Das Duo ist an die Groupe ADP für die Flughäfe Paris-Orly und Paris-Charles de Gaulle gegangen. Weitere Exemplare sind bereits in Basel und Wien im Dienst. Präsentiert worden war der RT erstmals 2020 nach einer dreijährigen Entwicklungsphase.

„Seit seiner Markteinführung wurden weltweit bisher insgesamt 43 Stück dieser innovativen Kommunallöschfahrzeuge ausgeliefert. Der RT kann sehr gut an spezielle Anforderungen und Gegebenheiten angepasst werden“, so der Hersteller. Das Löschfahrzeug zeichne sich durch seine durchdachte Systemarchitektur inklusive integriertem Fahrer- und Mannschaftsraum, niedrigem Einstiegs- und Bedienniveau sowie multipler Energieversorgung (Hochvoltbatteriespeicher und Energy Backup System) aus.

rosenbauer.com (Berlin), rosenbauer.com (Paris)