HPC-Offensive für britische Raststätten von Roadchef

Bei Macquarie handelt es sich um einen Spezialisten für Investmentbanking und Wertpapierhandel mit Sitz im australischen Sydney. Außerdem ist Macquarie ein Dachunternehmen des Raststättenbetreibers Roadchef, der an britischen Autobahnen 21 Standorte unterhält. An diesen sollen in Zusammenarbeit mit Partnern die besagten 650 Schnellladestationen entstehen – teils solar-gestützt. Außerdem soll an zwei Schlüsselstellen das Laden für schwere Nutzfahrzeuge getestet und 100 zusätzliche Parkplätze für elektrische Trucks einrichtet werden. Schon heute gibt es Ladestationen bei Roadchef. Die Anlagen sind aber zum Teil in die Jahre gekommen.

Shemara Wikramanayake, Managing Director und CEO der Macquarie Group, kommentiert: „Die Modernisierung der Roadchef-Standorte ist unsere jüngste in einer langen Reihe von Investitionen in die britische Infrastruktur, und wir haben Pläne, noch mehr zu investieren. Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in die Infrastruktur ein starkes Fundament für Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen, bessere Dienstleistungen für die Öffentlichkeit und stärkere Gemeinschaften bilden. Wir investieren voll und ganz in den Erfolg Großbritanniens und freuen uns darauf, unseren Teil dazu beizutragen, dass das Land die benötigten Investitionen erhält.“

Die Pläne von Roadchef sind Teil eines 20-Milliarden-Pfund-Pakets neuer Investitionen von Macquarie in Großbritannien in den Bereichen Energie, Versorgung, Verkehr, Abfall und digitale Infrastruktur. Etwas präziser genannt werden beispielsweise neue Offshore-Windkraftanlagen, Solarenergie- und Batteriespeicherprojekte sowie die Modernisierung der Verteilungsnetze und die finanzielle Beteiligung am Bau des ersten Stausees in Großbritannien seit 30 Jahren.



macquarie.com