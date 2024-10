Hyundai Inster kommt auch als Crossover

Bereits im Juni wurde der reguläre Inster vorgestellt, der auf dem in Korea erhältlichen Verbrenner Casper basiert. Dieser ist wahlweise mit einem 42-kWh-Akku und einem E-Motor mit 71 kW Leistung erhältlich ist oder mit 49 kWh großer Batterie 85-kW-Motor und kommt auf eine vorläufige Reichweite von bis zu 355 Kilometern. Er kann aber noch nicht bestellt werden und die Preise sind noch unklar. Aber offenbar brauchte Hyundai noch eine Neuigkeit für den Pariser Autosalon – und hat daher diese Woche den Inster Cross als Premiere in die französische Metropole mitgebracht.

Die Details dazu sind allerdings spärlich, noch fehlen wie beim regulären Inster zum Beispiel die Angaben zum Preis und dem genauen Verkaufsstart. Hyundai gibt lediglich an, dass die Produktion für den Inster Cross Ende des Jahres in Korea aufgenommen werden soll.

Auch sonstige Angaben zu Motorisierung, Batterie etc. nennt Hyundai nicht – man darf aber davon ausgehen, dass sie dem regulären Inster weitgehend entsprechen. Schließlich ist der Inster Cross kein vollständig anderes Modell, sondern Hyundai spricht hier auch nur von einer „Ausstattungslinie“.

Das Fahrzeug kommt in jedem Fall in Geländewagen-Optik daher und wird auf den Pressefotos in den Bergen inszeniert. Ob der Wagen aber wirklich geländetauglich ist, darf bezweifelt werden und Hyundai schweigt sich in seiner ersten Kommunikation dazu auch aus. Vielmehr soll das „ausdrucksstarke Außen- und Innendesign den Abenteuer-Charakter des Modells unterstreichen“, so das Unternehmen. Dafür wurden die Stoßfänger an Front und Heck neu gestaltet. Zudem gibt es 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit speziellem Design. Und geprägte schwarze Verkleidungen sollen eigenständige Akzente setzen. Zur „abenteuerlustigen Ästhetik“ (O-Ton Hyundai) soll außerdem die serienmäßige Dachreling beitragen.

Das Fahrzeug wird in fünf Lackierungen angeboten, die es auch für den regulären Inster gibt: Atlas White, Unbleached Ivory, Aero Silver Matte, Abyss Black Pearl und Tomboy Khaki. Einige davon sind auch als Zweifarblackierung mit schwarzem Dach erhältlich. Im Innenraum gibt es eine besondere Farbkombination: Grauer Stoff wird hier mit limonengelben Details kombiniert, die sich auch am Armaturenbrett finden.

Wie der reguläre Inster bietet auch der Cross eine Reihe von Sicherheitsfunktionen: Dazu zählt der Autobahnassistent 1.5, welcher das Fahrzeug mit sicherem Abstand zum vorderen Fahrzeug in der Fahrspur hält und auf Wunsch die Geschwindigkeit dem aktuellen Tempolimit anpasst. Weiterhin enthalten sind eine navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, welche eine festgelegte Geschwindigkeit und einen eingestellten Abstand zum vorderen Fahrzeug einhält, sowie ein autonomer Notbremsassistent inklusive Fußgänger- und Fahrradfahrererkennnung sowie Abbiegefunktion.

