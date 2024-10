Cornish Lithium eröffnet Demonstrationsanlage in Cornwall

Cornish Lithium hat 15 Millionen Pfund in die Anlage investiert und will dort Lithiumhydroxid aus Granit herstellen, der aus einer alten Tongrube gewonnen wird. Das Unternehmen fügte hinzu, dass diese Methode dazu beitragen würde, die Abhängigkeit von kohlenstoffintensiven Materialien aus Ländern wie China zu verringern. Daher spricht Cornish Lithium auch von einem „Meilenstein“ für die Transformation Großbritanniens zu sauberer Energie.

In einem LinkedIn-Post prognostiziert das Unternehmen außerdem einen Bruttowert von „mindestens 800 Millionen Pfund für die lokale Wirtschaft und die Schaffung von über 300 gut bezahlten Arbeitsplätzen für die Menschen vor Ort“. Cornish Lithium geht davon aus, dass es nach der vollständigen Inbetriebnahme bis 2030 etwa 25 Prozent des Lithiumbedarfs in Großbritannien decken kann. „Die Inbetriebnahme unserer Demonstrationsanlage ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Zukunft für Großbritannien“, so Cornish Lithium in der Mitteilung abschließend.

Geschäftsführer Jeremy Wrathall schätzt, dass das Vereinigte Königreich bis zum Jahr 2030 etwa 110.000 Tonnen Lithiumcabonat benötigen wird, aber derzeit importiert das Land das gesamte Lithium, das dort verwendet wird. Er erklärte: „Wir verfügen über die größten Lithiumvorkommen in Europa. Unter unseren Füßen in Cornwall befindet sich genug, um mehr als die Hälfte des Bedarfs der Elektrofahrzeugindustrie zu decken. Dies ist ein riesiger ungenutzter Vorteil, der derzeit vergeudet wird, obwohl er unsere Industrie wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger gegen die Unbeständigkeit der globalen Lieferketten machen könnte.“

Die Demonstrationsanlage wurde zum Teil durch ein Investitionspaket des National Wealth Fund, der Energy and Minerals Group und TechMet sowie durch Mittel aus dem Automotive Transformation Fund der britischen Regierung finanziert. Andere Projekte rund um die Batterie-Lieferkette in Großbritannien waren bisher aber wenig erfolgreich – wie etwa die Insolvent von Britishvolt Anfang 2023 zeigt.

Dieser Artikel von Chris Randall ist zuerst auf unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.