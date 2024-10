Hyundai macht den Kona Elektro 4.000 Euro günstiger

Für den neuen Einstiegspreis von 37.990 Euro gibt es den Kona Elektro mit einer 115 kW starken Elektromaschine und einer 484, kWh großen Batterie im Unterboden. Die Top-Motorisierung mit 160 kW Leistung, die mit einer 65,4-kWh-Batterie für bis zu 514 Kilometer WLTP-Reichweite kombiniert wird, ist künftig ab 40.990 Euro erhältlich.

Auch über den Antrieb hinaus gibt es bei der Technik zum neuen Modelljahr keine Änderungen. Es bleibt also bei der vergleichsweise langen Ladedauer von 41 Minuten von zehn auf 80 Prozent, auch das Cockpit setzt unverändert auf zwei 12,25-Zoll-Displays – eines für die digitale Instrumentenanzeige, eines als Touchscreen für das Infotainment. Mehr zum Lade-Verhalten des Kona Elektro mit großem Akku und weitere Eindrücke können Sie in unserem Fahrbericht nachlesen.

Neu ist hingegen die Aufpreisstruktur: Bei seinen Elektromodellen hat Hyundai bisher mit Ausstattungspaketen gearbeitet, künftig sind es aber wieder die bekannten Ausstattungslinien Select, Trend und Prime. Bisher hieß das Basismodell schlicht „Kona Elektro“, für das dann das Trend-Paket oder das Prime-Paket hinzugebucht werden konnten. Auch die große Batterie war bisher nur ein aufpreispflichtiges Extra (+3.000 Euro). Die Praxis, bei E-Autos mit Paketen zu arbeiten, stammt noch aus der Zeit des Umweltbonus: So zählte nur der einfache Basispreis für die Höhe der Förderung, zu dem Pakete hinzugebucht werden konnten. Eine Ausstattung galt hingegen als eigenständiges Modell, je nach Höhe des Basispreises zum Teil mit einer anderen Förderung. Somit ändert sich für die Kunden wenig, dass nun wieder von den Ausstattungslinien und nicht mehr von den Paketen gesprochen wird.

Select Trend Prime N Line N Line X 115 kW/ 48,4 kWh 37.990

Euro 40.490

Euro – – – 160 kW/65,4kWh 40.990

Euro 43.490

Euro 46.990

Euro 44.990

Euro 48.490

Euro

Wichtiger sind hingegen andere Punkte. So gab es den Kona Elektro mit der großen Batterie bisher nicht in der Basisausstattung, sondern mindestens in Kombination mit dem Trend-Paket. Somit summierte sich der Aufpreis auf 5.200 Euro, womit das Modell bereits ohne weitere Extras mit 47.190 Euro in der Liste stand. Da es die große Batterie in der neuen Struktur auch mit der einfachsten Ausstattung gibt, kann man dieses Fahrzeug nun sogar 6.200 Euro günstiger erhalten. Mit der Trend-Ausstattung kostet der „große“ Kona ab sofort mindestens 43.490 Euro, also 3,700 Euro weniger als bisher.

Neu im Programm sind wie beim Facelift des Hyundai Ioniq 5 die sportlichen Versionen N Line und N Line X – beide sind nur mit der großen Batterie erhältlich. Die bei 44.990 Euro startende N Line sortiert sich zwischen den Ausstattungslinien Trend und Prime ein und setzt eigenständige Designakzente mit speziellen Stoßfängern, markanten Seitenschwellern und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. „Im Innenraum sorgen ein N Line Sportlenkrad, spezielle Aluminiumpedale, ein schwarzer Dachhimmel sowie N Line Sport-Komfortsitze mit Stoff- Bezug und roten Kontrastnähten für einen dynamischen Auftritt“, so Hyundai. Die N Line X kombiniert die Topausstattung Prime mit den N Line Designakzenten, einer Zweifarblackierung mit farblich abgesetztem Dach und Leder-Alcantara-Sitzen.

