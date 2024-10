Kaiserslautern bekommt 2025 seine ersten Elektrobusse

Dass die Stadtwerke Kaiserlautern Elektrobusse anschaffen wollen, war schon länger bekannt, und zwar aus einem Förderbescheid des Bundesverkehrsministeriums. Wie berichtet gehören die SWK damit zu den letzten Unternehmen, denen die Anschaffung von alternativ angetriebenen Bussen vom Bund gefördert wird – mittlerweile ist das Programm eingestellt.

Konkret erhalten die SWK über 3,2 Millionen Euro aus der Bundesförderung „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“. Davon können die SWK 60 Prozent der Mehrkosten für den Umstieg auf den emissionsarmen Betrieb abdecken und müssen den Rest selbst tragen. Angeschafft werden sollen 16 Elektrobusse sowie die zugehörige Ladeinfrastruktur.

In einem EU-weiten Vergabeverfahren hat sich Daimler Buses gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. Die Fahrzeuge überzeugten die SWK durch ihre innovative Technologie und ihre Wirtschaftlichkeit. Zwar geben die SWK nicht an, welches Modell Daimler Buses liefern wird und in welcher Konfiguration. Aber auf einem illustrierenden Foto der Pressemitteilung ist der 2018 vorgestellte eCitaro abgebildet, der üblicherweise zwölf Meter lang ist, neuerdings aber auch in einer verkürzten Version von 10,6 Metern erhältlich ist.

„Mit der Einführung dieser 16 batterieelektrischen Busse setzt die SWK nicht nur ein Zeichen für nachhaltige Mobilität, sondern unterstreicht auch ihre Innovationskraft“, so Boris Flesch, Bereichsleiter der SWK Verkehrs-AG. Die neuen E-Busse bieten nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch mehr Komfort für die Fahrgäste, betonen die Stadtwerke Kaiserslautern Dank ihres geräuscharmen Betriebs und moderner Ausstattung verbessert sich das Fahrerlebnis im Stadtverkehr deutlich.

Die Anschaffung der batterieelektrischen Busse ist Teil eines langfristigen Mobilitätskonzepts. Die SWK plant, den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge weiter zu erhöhen und den Fuhrpark in den nächsten Jahren nachhaltig zu transformieren. Bis 2030 soll die Flotte zu 60 Prozent elektrifiziert sein.

„Unser Ziel ist es, einen spürbaren Beitrag zur Verringerung der Schadstoffbelastung in der Region zu leisten. Die neuen E-Busse sind ein wichtiger Schritt auf diesem Weg“, betont Dr. Arvid Blume, Vorstand der SWK Stadtwerke Kaiserslautern.

Die 16 neuen Elektrobusse sollen ältere Dieselmodelle ersetzen. Aktuell umfasst der Fuhrpark der Stadtwerke Kaiserslautern 67 Busse, von denen einige bereits mit Hybridantrieb ausgestattet sind.

