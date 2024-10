Wechsel im Vertrieb von MG Motor Deutschland

In der Mitteilung zu der Personalie spricht MG Motor Deutschland selbst von einem „Umbruch an der Vertriebsspitze“. Denn Philipp Hempel hatte in seiner Position als Vice President Sales die Vertriebsstrukturen der SAIC-Marke in Deutschland mit aufgebaut und war so mitverantwortlich „für den aktuellen Erfolg der Marke hierzulande“, wie MG schreibt.

Klar ist: Unter der Leitung des früheren Hyundai-Managers entstand ein Netzwerk von aktuell rund 150 MG-Motor-Vertriebspartnern in Deutschland. Damit hat MG Motor die größte Präsenz unter den chinesischen Autobauern in Deutschland und liegt auch vor etablierten Importeuren wie Volvo Car Germany. Zum Vergleich: Der medial viel beachtete Hersteller BYD verfügt derzeit über etwa 25 Stores und will im Zuge seiner Neuausrichtung in Deutschland bis Ende 2025 auf angeblich 120 Standorte kommen.

Mit dem großen Vertriebsnetz ist MG Motor auch die hierzulande erfolgreichste China-Marke. Seit 2021 wurden kumuliert über 57.500 MG in Deutschland verkauft, nach drei Quartalen steht die Marke im laufenden Jahr bei 16.734 Neuzulassungen – 12,3 Prozent über dem Vorjahr.

„Wir danken Philipp Hempel für seine Arbeit bei MG Motor Deutschland. Er hat mit seinem Team sowie seiner Leidenschaft und Expertise ganz wesentlich den Aufbau der Vertriebsstrukturen und das Wachstum unserer Marke auf dem deutschen Markt vorangetrieben“, sagt Steven Shen, CEO von MG Motor Deutschland. „Mit ihm geht ein verdienter Mitarbeiter und geschätzter Kollege. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.“

Shen blickt nach eigenen Angaben aber auch „mit viel Vorfreude und Gelassenheit in die Zukunft“. Mit Patrick Schulz, der vorläufig die Aufgaben von Philipp Hempel übernimmt, haben wir schon jetzt viel Vertriebserfahrung in unseren Reihen“, so der CEO. Schulz war bei MG Deutschland zuletzt als Director of Network and Business Development tätig und verfügt laut seinem Arbeitgeber „über eine fundierte Expertise im Vertrieb“. Bis wann eine dauerhafte Nachfolge für Hempel ernannt werden soll, gibt das Unternehmen nicht an.

Auch Hempels neuer Arbeitgeber ist noch nicht bekannt. Er verlässt zwar die MG Motor Deutschland GmbH, aber offenbar nicht den SAIC-Konzern. „Seit 2021 haben wir mit MG Motor in Deutschland eine erfolgreiche Entwicklung erlebt und für mich persönlich geht eine prägende Zeit zu Ende“, sagt Hempel selbst. „In Zukunft bleiben MG Motor Deutschland und ich dennoch weiter eng verbunden, wenngleich in einer neuen Rolle. Darauf freue ich mich.“

Quelle: Info per E-Mail