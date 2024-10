MobilityPlus will mit neuer Finanzierung in Belgien und Frankreich expandieren

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Suma Capital über den Climate Impact Fund III, wie MobilityPlus mitteilt. Aber auch der Bestandsinvestor Concentra hat sich demnach beteiligt. Die genauen Summen, mit denen sich die Investoren beteiligt haben sowie die geänderte Eigentümer-Struktur werden nicht genannt. Somit ist unklar, mit welchem Betrag Suma Capital sich genau beteiligt hat und welchen Anteil am Unternehmen der Investor jetzt hält.

Bei Suma Capital ist man voll des Lobes für die neue Beteiligung. „Das Unternehmen verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei innovativen Ladelösungen, nachhaltigem Wachstum und einem soliden Kundenstamm. Wir freuen uns, ihre weitere Expansion zur Dekarbonisierung von Transport und Mobilität zu unterstützen“, sagen Ruperto Unzué und Jérôme Petitjean, Partner bei Suma Capital

Das 2016 gegründete Unternehmen MobilityPlus verwaltet derzeit über 15.000 Ladepunkte in Belgien und Frankreich und hat über Roaming-Vereinbarungen Zugang zu weiteren 550.000 Ladestationen in ganz Europa. Mit seiner „eXperience-Plattform“ fokussiert sich MobilityPlus auf Ladelösungen für B2B-Kunden – also vorrangig Unternehmen, die ihren Mitarbeitern und Kunden Lademöglichkeiten bieten wollen. Neben der Expansion des Geschäftsmodells in Belgien und Frankreich soll mit den Mitteln aus der Finanzierungsrunde auch das Charging-as-a-Service-Modell (CaaS) von MobilityPlus verbessert werden. Über das CaaS-Modell können Unternehmen Ladelösungen ohne Vorlaufkosten einsetzen. In diesem Fall übernimmt MobilityPlus die einmaligen Installationskosten, holt sich diese aber über die laufenden Gebühren zurück.

„In einem sich rasch entwickelnden Markt ist Stillstand keine Option – und organisches Wachstum allein wird nicht ausreichen“, sagt Kris Pensaert, Co-CEO von MobilityPlus. „Unsere Kunden möchten sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und sich auf MobilityPlus verlassen, um ein nahtloses, sorgenfreies Ladeerlebnis zu erhalten. Sie suchen mehr als nur Ladelösungen; sie brauchen einen Partner, der umfassende Unterstützung bietet, von der Entwicklung, Infrastruktur und Echtzeit-Dateneinsichten bis hin zum intelligenten Energiemanagement.“

eu-startups.com, mobilityplus.be