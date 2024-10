EWE Go baut Schnelllader an Lidl-Filialen

Bei der Ankündigung der Partnerschaft bleiben die beiden Unternehmen noch eher vage. Es so wird kein genauer Zeitrahmen oder die geplante Anzahl an Filialen oder Ladepunkten genannt. Die Eckpunkte haben es aber dennoch in sich: Es sollen in den kommenden Jahren an „mehreren hundert“ Lidl-Filialen (also wohl mehr als 200) öffentlich zugängliche Schnellladesäulen mit mindestens 150 kW Leistung pro Ladepunkt gebaut werden.

Dass die Aussagen derzeit noch etwas unkonkret sind, liegt auch an der Tatsache, dass schlichtweg noch nicht alle Standorte voll durchgeplant sind. Es solle „je Filiale eine bedarfsgerechte Standortplanung“ erfolgen, heißt es in der Mitteilung. Wie viele Ladesäulen an einer Filiale tatsächlich gebaut werden, steht also noch gar nicht im Detail fest.

An der Lidl-Filiale in Westerholt haben Lidl und EWE Go bereits einen ersten Pilotstandort mit vier Ladepunkten umgesetzt. Zum Einsatz kommt dabei der weit verbreitete Hypercharger von Alpitronic – wie eine Rückfrage von electrive bei EWE Go ergeben hat, handelt es sich um den Hypercharger HYC400, der vor Ort aber auf 300 kW je Ladestation ausgelegt ist.

Zurück zu der Kooperation: Lidl verfügt bereits an über 700 der rund 3.250 Filialen in Deutschland über Ladeinfrastruktur – bisher waren das überwiegend AC-Ladepunkte oder DC-Lader mit niedrigeren Ladeleistungen. Mit „mehreren hundert“ Standorten aus der neuen EWE-Go-Kooperation könnte also knapp ein Drittel aller Lidl-Filialen mindestens eine Ladesäule erhalten. „Gemeinsam mit EWE Go werden wir unser leistungsstarkes Ladenetz auf unseren Filialparkplätzen standortspezifisch um weitere Ladesäulen erweitern, um umweltfreundliche Mobilität alltagstauglich zu machen und leisten so einen Beitrag. die Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen“, sagt Jana Czeczor, Bereichsleiterin Immobilien, Lidl Immobilien Dienstleistung GmbH & Co. KG.

„Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gestalten wir die Antriebswende im Verkehr aktiv mit und leisten unseren Beitrag, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen“, sagt EWE-Marktvorstand Christian Friege. Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Lidl in Deutschland, denn dadurch können wir noch schneller und effizienter gemeinsam den Weg in eine grüne Zukunft gestalten.“

ewe.com