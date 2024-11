Be.EV stattet Pub-Parkplätze von JW Lees mit Ladesäulen aus

Be.EV wird „an sieben Standorten 22 ultraschnelle Ladestationen installieren“, so das Unternehmen. Darüber hinaus werden im Rahmen der Vereinbarung auch bestehende Ladestationen aufgerüstet. Insgesamt rechnet Be.EV mit Investitionen von über 1,8 Millionen Pfund allein für die Installation der neuen Ladestationen.

Die Ladeinfrastruktur an fünf Standorten von JW Lees ist bereits in Betrieb und für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Einzelnen handelt es sich um The Urmston (Stretford), The Millgate (Failsworth), The Aviator (Stockport), The Bluebird Inn (Balderstone) und Duke of Gloucester (Crewe). Die verbleibenden zwei Lokale, nämlich The Pointing Dog (Cheadle) und The Moss Trooper (Altrincham), werden Anfang 2025 mit neuen Ladegeräten ausgestattet.

Der Pressemitteilung zufolge besitzt und betreibt JW Lees mehr als 150 Pubs im Nordwesten und in Nordwales. Die neuen Ladestationen an den sieben oben genannten Standorten sollen nicht nur Pub-Besucher mit Strom für Elektroautos versorgen, sondern auch die ca. 12.500 E-Auto-Fahrer in Einzugsgebiet der Pubs. Sprich: Um auf den Pub-Parkplätzen zu laden, ist ein Pub-Besuch nicht erforderlich.

„Regionale Partnerschaften sind ein Eckpfeiler für die Wiederbelebung unserer lokalen Gegenden, und wir sind stolz darauf, mit einem so gut etablierten Unternehmen aus dem Norden zusammenzuarbeiten“, sagt Asif Ghafoor, CEO von Be.EV. „Unsere Ladestationen bieten JW-Lees-Pub-Besuchern eine bequeme Möglichkeit, ihr Auto aufzuladen, und die Kette ist der Zeit voraus, indem sie ihren Kunden zuverlässige, qualitativ hochwertige Lademöglichkeiten zur Verfügung stellt, damit sie aufladen und verantwortungsvoll fahren können.“

William Lees-Jones, Managing Director bei JW Lees, fügte hinzu: „Da ich selbst seit fünf Jahren E-Autofahrer bin, weiß ich, wie wichtig es für Autofahrer ist, zuverlässige, erschwingliche und bequeme E-Auto-Ladestationen in Pubs zu haben, und bei JW Lees arbeiten wir mit Be.EV zusammen, um unsere Pubs zu den besten ihrer Klasse zu machen, was die E-Auto-Versorgung angeht.“

fleetworld.co.uk