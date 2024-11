Heidelberger Druck verbessert Zahlungsabwicklung beim Laden

Mit beiden Initiativen will Heidelberger Druckmaschinen die Ladevorgänge reibungsloser und sicherer machen – einerseits für Unternehmen, anderseits für jedermann in der Öffentlichkeit. Dazu kooperiert Tochter Amperfied mit Fiserv, einem Anbieter, der Zahlungsabwicklungsdienste unter der Marke TeleCash anbietet. Hier geht es explizit um gewerbliches Laden. Zum anderen führt Amperfied für seine vor allem in der Öffentlichkeit genutzte AC-Ladesäule connect.public dynamische QR-Codes ein, um Ad-hoc-Zahlungen gegen Manipulation zu schützen.

Zunächst zur Kooperation mit Fiserv: Dessen TeleCash-Lösung kann ab sofort an eichrechtskonformen Ladepunkten eingesetzt werden, die über das Amperfied Backend verwaltet werden. Es handelt sich dabei um einen automatisierten Zahlungs- und Abrechnungsprozess für Unternehmen, der beispielsweise die Ad-hoc-Bezahlung über einen QR-Code an einer öffentlichen Ladesäule, die Rückvergütung von Ladevorgängen von Dienstwagenfahrern an der heimischen Wallbox und die Abrechnung von Mitarbeitenden mit privaten Elektrofahrzeugen am Unternehmensstandort umfasst. Dabei fungiert TeleCash als Schnittstelle zwischen dem Backend-System, mit dem die Ladepunkte verwaltet werden, und den bargeldlosen Zahlungsmitteln der Kunden („beispielsweise Visa oder Mastercard“) – vergleichbar mit Zahlungen in Online-Shops.

Um parallel das Ad-hoc-Laden in der Öffentlichkeit sicherer zu machen, setzt Amperfield nun zudem auf dynamische QR-Codes, die nach dem Scannen auf eine Bezahlseite führen. Aktuell werden oft statische QR-Codes genutzt, die aber leicht überklebt und auf diese Art manipuliert werden können. Beim sogenannten „Quishing“ leiten Betrüger die Nutzer auf gefälschte Webseiten, auf denen dann die Kreditkartendaten abgegriffen werden. Bei der AC-Ladesäule connect.public von Heidelberg ist diese Masche künftig nicht mehr möglich.

„Mit unseren dynamischen QR-Codes wollen wir die Sicherheit beim Laden erhöhen und der steigenden Anzahl an Betrugsfällen im öffentlichen Raum entgegenwirken“, sagt Davide Ghione, CEO der Amperfied GmbH. Und: „Mit unserer Partnerschaft mit TeleCash bieten wir Unternehmen eine nahtlose Zahlungslösung, die Abrechnungsprozesse vereinfacht und die Wirtschaftlichkeit der Ladeinfrastruktur erhöht.“ Ziel sei, dass Ladevorgänge überall schnell, sicher und voll automatisiert abgerechnet werden können. „Diese Kooperation stärkt unser Angebot für das Laden am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum – und festigt unsere Rolle als Systemanbieter.“



heidelberg.com