Karsan bringt e-Jest als Rechtslenker nach Großbritannien

Das Debüt des türkischen Herstellers auf dem britischen Markt erfolgt über eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit der Firma EVM. Im Fokus steht dabei der e-Jest mit Rechtslenkung. Von der standardmäßigen Linkslenker-Version hat Karsan nach eigenen Angaben bereits 700 Elektro-Kleinbusse des Typs e-Jest in Ländern auf dem europäischen Festland und in Nordamerika abgesetzt. Außerdem wurde das Rechtslenker-Modell Ende 2023 bereits in Japan eingeführt.

In beiden Versionen verfügt der e-Jest über einen 135 kW starken Antrieb mit bis zu 290 Nm Drehmoment. Das Sechs-Meter-Modell gibt es mit 88 kWh Batteriekapazität, was laut Karsan für bis zu 210 Kilometer Reichweite sorgt. Geladen werden kann der Akku mit 80 kW DC oder mit bis zu 22 kW AC. Die genauen Abmessungen des Busses betragen 5,85 x 2 x 2,8 Meter.

Karsan-CCO Deniz Çetin kommentierrt: „Der Karsan e-JEST ist seit vier Jahren in Folge Marktführer in seinem Segment in Europa. Ende letzten Jahres haben wir den e-JEST mit Rechtslenkerantrieb in Japan auf den Markt gebracht. Der e-JEST, der von Europa über Kanada bis Japan sehr gefragt ist, wird nun auch in Großbritannien und Irland unterwegs sein. Zu unseren Zielen für die kommende Zeit gehören nun auch Malta und Australien.“

