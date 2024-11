VinFast erhält milliardenschweren Kapital-Nachschub

VinFast gibt an, mit den neuen Mitteln in Höhe von 85 Billionen Dong (umgerechnet besagte 3,16 Milliarden Euro) seine finanziellen Reserven ausbauen und sein Wachstum beschleunigen zu wollen. Der Beitrag der Vingroup macht dabei 35 Billionen Dong aus (rund 1,3 Milliarden Euro) und soll bis Ende 2026 geliehen werden. Vinfasts Haupt-Geldgeber, Gründer und amtierender CEO Pham Nhat Vuong steuert persönlich 50 Billionen Dong (rund 1,86 Milliarden Dollar) in Form eines „Sponsoring“ bei, wie es in einer uns per E-Mail vorliegenden Unternehmensmitteilung heißt.

Vinfast wurde 2017 gegründet und stellte zunächst Verbrennerautos her, begann aber bereits 2021 mit dem Bau von Elektrofahrzeugen. Mitte August 2023 debütierte das Unternehmen über einen SPAC-Deal an der US-Börse. Der Geldbedarf ist immens, denn Vinfast will schnell und aggressiv expandieren. Gleichzeitig haben auch die Vietnamesen mit der schwächelnden Nachfrage nach E-Autos zu kämpfen. So verschob VinFast jüngst die Eröffnung seiner US-Elektroautofabrik um drei Jahre – auf 2028.

VinFast hat inzwischen auch seine Lieferprognose für 2024 von bisher 100.000 auf rund 80.000 Elektrofahrzeuge gekürzt. Die 21.747 ausgelieferten E-Fahrzeuge im ersten Halbjahr bedeuten zwar eine Steigerung um 92 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2023. Dennoch müsste VinFast im zweiten Halbjahr stolze 58.253 E-Autos ausliefern, um selbst das reduzierte Jahresziel zu schaffen. Das entspricht einer Steigerung des H1-Ergebnisses um 268 Prozent.

Durch die neuen Kapitalzusagen der Vingroup und von Tycoon Pham Nhat Vuong wird sich die Gesamtfinanzierung von VinFast auf umgerechnet fast 16 Milliarden Euro erhöhen. Ziel ist, dass Vinfast mit derartigen Puffern ausgestattet 2026 die Gewinnschwelle erreiche, heißt es.

Auch externe Geldgeber sollen derweil Interesse signalisieren. Eine Investorengruppe unter der Leitung der Emirates Driving Company (EDC) aus Abu Dhabi soll laut Vinfast eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet haben. Eine Höhe des beabsichtigten Investments wird offiziell noch nicht genannt. Bloomberg berichtet aber unter Berufung auf einen Insider, dass es sich um mindestens eine Milliarde US-Dollar handeln soll.

