Busdepot in Leeds beherbergt nun 79 Elektrobusse

Bereits Anfang des Jahres hatte First Bus die ersten 57 Elektrobusse vom Hersteller Wrightbus aus Nordirland entgegengenommen und das Depot in Bramley für 29 Millionen Pfund modernisiert. Davon finanzierte First Bus 16,4 Millionen Pfund selbst, in Zusammenarbeit mit der West Yorkshire Combined Authority (WYCA) konnte man sich die weiteren 12,6 Millionen Pfund aus dem Förderprogramm ZEBRA (Zero Emission Bus Regional Area) sichern.

Etwas später bestellte First Bus dann noch zusätzliche 22 elektrische Doppeldeckerbusse bei Wrightbus nach – und auch diese sind nun alle in Betrieb genommen worden. Dafür haben First Bus und die West Yorkshire Combined Authority (WYCA) eine weitere Investition in Höhe von 11,2 Millionen Pfund getätigt. Daraus stammen 3,4 Millionen Pfund aus dem ZEBRA-Fonds des Verkehrsministeriums.

Durch die Inbetriebnahme der Doppeldecker-Elektrobusse ist nun die Hälfte der Flotte elektrisch. Zugleich ist es die größte Flotte emissionsfreier Busse in West Yorkshire.

Der stellvertretende Vorsitzende des Verkehrsausschusses der West Yorkshire Combined Authority, Peter Carlill, kommentiert: „Wir haben in den letzten Jahren einen weiten Weg zurückgelegt, und ich bin begeistert, dass West Yorkshire nun Dutzende von Elektrobussen in diesem Betriebshof einsetzen kann. Dies spiegelt unsere Pläne wider, ein besser vernetztes und umweltfreundlicheres West Yorkshire zu schaffen, und diese Veränderungen werden dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern und uns bei der Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen.“

John Roxburgh, Head of Operations for First Bus in North & West Yorkshire, fügt hinzu: „Wir sehen eine positive Reaktion der Kunden auf die Elektrobusse und glauben, dass sie mehr Menschen dazu bringen werden, Busfahren in Betracht zu ziehen, da sie die tatsächliche Auswirkung auf die Verringerung von Staus und die Schaffung sauberer Luft und ruhigerer Straßen erkennen.“

Die gesamte Flotte von 79 Elektrobussen wurde von Wrightbus hergestellt. Die Fahrzeuge sind unter anderem mit audiovisueller Next-Stop-Technologie und USB-Ladepunkten ausgestattet. Jeder E-Bus spart gegenüber seinem Diesel-Vorgänger rund 75 Tonnen CO2e pro Jahr ein, was eine Gesamteinsparung von fast 6.000 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr ergibt.

