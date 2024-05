Leeds bekommt 22 neue Doppeldecker-Elektrobusse

Erst im März hatte First Bus eine Flotte von 57 Elektrobussen in Betrieb genommen, die aus 32 einstöckigen GB Kite Electroliner und 25 doppelstöckigen StreetDeck Electroliner des nordirischen Herstellers Wrightbus besteht. Jeder Bus spart rund 75 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Nun wird diese Flotte um weitere 22 Doppeldecker vom Typ StreetDeck Electroliner erweitert. Die Gesamtzahl der emissionsfreien Flotte steigt somit auf 79 Fahrzeuge – die Hälfte aller Busse in Bramley.

Das Investitionsvolumen der Anschaffung liegt bei 11,2 Millionen Pfund (rund 13,1 Millionen Euro). Davon werden 3,4 Millionen Pfund über das ZEBRA-Projekt (Zero Emission Bus Regional Area) der britischen Regierung gefördert, First Bus muss selbst somit nur 7,8 Millionen Pfund tragen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Verkehrsausschusses der West Yorkshire Combined Authority, Peter Carlill, kommentierte diesen jüngsten Zuschuss wie folgt: „Diese hochmodernen Elektrobusse werden West Yorkshire bei der Erreichung seines Ziels helfen, bis 2038 eine Netto-Null-Wirtschaft zu erreichen und mehr Menschen zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu bewegen. Wir arbeiten ständig daran, den Fuhrpark der Region mit mehr emissionsfreien Bussen auszustatten, um die Luftqualität zu verbessern, den öffentlichen Nahverkehr zu fördern und einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Diese Investition wird uns helfen, ein umweltfreundlicheres und besser vernetztes West Yorkshire zu schaffen.“

Megan Hope, Betriebsdirektorin von First Bus in North & West Yorkshire, sagte: „Wir sehen eine positive Reaktion der Kunden auf die Elektrobusse und glauben, dass sie mehr Menschen dazu bringen werden, Busfahren in Betracht zu ziehen, weil sie die tatsächliche Auswirkung auf die Verringerung von Verkehrsstaus und die Schaffung sauberer Luft und ruhigerer Straßen erkennen“, fügte Megan Hope hinzu.

Wie das Busdepot in Bramley fit für die Elektrobusse gemacht wurde und welche Ladeinfrastruktur dort zum Einsatz kommt, haben wir hier beschrieben.

