First Bus nimmt 57 neue E-Busse in Leeds-Flotte auf

Voraussetzung für den Einsatz der elektrischen Solo- und Doppelstockbusse war der Aufbau der Ladeinfrastruktur vor Ort. Hier hat First Bus die Elektrifizierung seines Depots im Bramley, einem Stadtteil von Leeds, mit Ladeinfrastruktur von Heliox abgeschlossen. Ab Ende März wird ein Drittel der in Bramley stationierten Busse elektrisch sein. Weitere E-Busse sollen im Sommer 2024 folgen, wie es in der Mitteilung zu dem Event heißt, bei dem der symbolische Schalter für die Elektrifizierung des Depots umgelegt wurde.

Laut dem ÖPNV-Betreiber wird Leeds die größte Flotte emissionsfreier Busse in West Yorkshire sein. Wie derzeit fast überall in Großbritannien ist die Umstellung auf die ZEBRA-Förderung der britischen Regierung zurückzuführen bzw. erst möglich geworden. Von den 29 Millionen Pfund teuren Umbauarbeiten im Depot (das sind umgerechnet knapp 34 Millionen Euro) finanziert First Bus 16,4 Millionen Pfund selbst, in Zusammenarbeit mit der West Yorkshire Combined Authority (WYCA) konnte man sich 12,6 Millionen Pfund aus dem ZEBRA-Budget sichern. Über das Programm „Zero Emission Bus Regional Area“ als Erfolgsgeheimnis der E-Busse in Großbritannien haben wir kürzlich auch ausführlicher berichtet.

Die in Leeds eingesetzten Elektrobusse von Wrightbus werden in Nordirland hergestellt. Die 32 Solobusse vom Typ GB Kite Electroliner stammen aus der Großbestellung von August 2022, als First Bus insgesamt 193 Elektrobusse für den Einsatz in fünf Städten bei Wrightbus geordert hatte. In dem Folgeauftrag über 117 E-Busse aus dem März 2023 waren dann die 25 Doppeldecker für Bramley enthalten. First Bus ist also ein Großkunde bei dem nordirischen Hersteller und mit den Elektromodellen bestens vertraut.

In Leeds-Bramley werden die E-Busse mit 150-kW-Ladern von Heliox geladen. Laut First Bus sind die Heliox Rapid 150 kW in der Lage, einen Bus in 2,5 Stunden vollständig aufzuladen.

„Dies ist der Beginn einer neuen Zukunft für das Bramley-Depot und Teil unserer grünen Transportrevolution in Leeds“, sagt Andrew Cullen, Geschäftsführer des Nord- und West-Yorkshire-Geschäfts von First Bus. „Wir sind stolz darauf, diese neuesten Null-Emissions-Busse vorzustellen und sind zuversichtlich, dass sie unsere Kunden ansprechen und mehr Menschen dazu bewegen werden, eine Busreise in Betracht zu ziehen, indem wir erkennen, welche tatsächlichen Auswirkungen dies auf die Reduzierung von Staus, die Schaffung saubererer Luft und die Unterstützung der gesamten Wirtschaft von West Yorkshire hat.“

firstbus.co.uk