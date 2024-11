Jiyue plant elektrischen Supersportwagen für 2027

Vorbestellungen sind in China ab sofort möglich, Interessenten für den Robo X müssen jedoch eine Gebühr von 49.999 Yuan oder etwas mehr als 6.500 Euro hinterlegen. Viele Daten gibt es zur Premiere auf der Guangzhou Auto Show 2024 zwar noch nicht, dafür aber eine Menge Ankündigungen. So soll der Robo X – um seinem Namen gerecht zu werden – Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren in einem Supersportwagen vereinen, wie es heißt. In dem Fahrzeug sollen autonome Fahrfunktionen von Baidu Apollo verbaut werden, die auch „autonomes Fahren auf Rennstreckenniveau ermöglicht“, so das Unternehmen.

Rund um den Antrieb ist nur die Beschleunigungszeit von 1,9 Sekunden bekannt und die angepeilte Reichweite von 650 Kilometern – letztere ist vermutlich im chinesischen Normzyklus CTLC, im Rennstrecken-Betrieb sind derartige Reichweiten wohl eher nicht zu erwarten. Beim Antrieb sollen vier Motoren zum Einsatz kommen. Jiyue spricht von einem „Leistungsmonster“, nennt aber keine Zahlen hierzu.

Der Robo X ist 4,65 Meter lang, glatte zwei Meter breit und nicht einmal 1,20 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,70 Meter. Zur Einbaulage der Batterie ist derzeit nichts bekannt, sie dürfte sich aber hinter den beiden Sitzen befinden. Denn im Unterboden dürfte bei 1,19 Metern Höhe kaum Platz sein und im Heck nimmt ein großer Diffusor den Bauraum ein. Der soll für den nötigen Abtrieb sorgen, um auf gute Rundenzeiten und ein ansprechendes Fahrverhalten zu sorgen.

Bild: Jiyue Bild: Jiyue Bild: Jiyue Bild: Jiyue Bild: Jiyue

Gefertigt werden soll die Karosserie in einer Mischbauweise aus Kohlefaser-Materialien und hochfesten Aluminiumlegierungen. Das Gewicht wird derzeit mit 1.850 Kilogramm angegeben, was sich aber – rund zwei Jahre vor dem Serienstart – aber wohl noch ändern kann.

Auf der Automesse in Guangzhou hat Jiyue zudem eine überarbeitete Version seines ersten Modells 01 vorgestellt. Und die E-Limousine Jiyue 07, die erst im September in den Vorverkauf gegangen ist, bekommt eine limitierte Sonderedition – von der nur 88 Exemplare gebaut werden sollen.

