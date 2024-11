Xpeng will Anfang 2025 in Großbritannien starten

Es hatte sich angekündigt: Bereits im Juli zeigte Xpeng sein elektrisches SUV-Modell G6 auf dem Goodwood Festival of Speed (siehe Bild oben), um die Trommel für seinen Launch in Großbritannien zu rühren. Nun soll es bald tatsächlich soweit sein: Anfang 2025 soll der Verkaufsstart des G6 in Großbritannien erfolgen. Dazu ist Xpeng nun eine Vertriebspartnerschaft mit International Motors (IML) eingegangen, das Xpeng auch schon bei dem Auftritt im Juli unterstützt hatte.

IML-Geschäftsführer sagte: „Wir freuen uns, offiziell eine Vertriebspartnerschaft mit Xpeng bekannt zu geben. IML arbeitet schon seit einiger Zeit mit Xpeng zusammen, was durch das britische Debüt des Xpeng G6 beim weltberühmten Goodwood Festival of Speed unterstrichen wurde. Diese neue langfristige Vereinbarung zeigt IMLs Ambition, Allianzen mit zukunftsorientierten Partnern zu schmieden, die die Werte des Unternehmens teilen. Beide Parteien freuen sich darauf, den beeindruckenden G6 Anfang 2025 den britischen Kunden vorzustellen.“

International Motors bietet Dienstleistungen als Vertriebshändler für Automobilhersteller in Großbritannien, Irland und Nordeuropa an. Als Vertriebshändler hat das Unternehmen ein weitreichendes Angebot entwickelt, das Fahrzeugimport und After-Sales-Services umfasst. IML arbeitet dabei bereits mit den Marken Hyundai, Daihatsu, Subaru, Isuzu, Mitsubishi Motors sowie der reinen Elektroautomarke GWM Ora zusammen.

Alex Tang, Head of Internaional Business bei Xpeng, sagte: „Unsere Partnerschaft mit der IM Group ist ein wichtiger Schritt in der globalen Expansion von Xpeng. Wir freuen uns, den britischen Verbrauchern einen neuen Standard in der Elektromobilität vorzustellen, der innovative Technologie mit außergewöhnlichem Design kombiniert, um ein beispielloses Erlebnis zu bieten, das den Anforderungen der heutigen Fahrer gerecht wird.“ Mit einer Vision für „KI-definierte Mobilität“ wolle Xpeng „das Fahrerlebnis in Großbritannien revolutionieren“ und es in naher Zukunft sicherer, intelligenter, nachhaltiger und angenehmer machen, so Alex Tang weiter.

Das von VW unterstützte Xpeng begann Ende 2020 seine Expansion nach Europa mit dem Start in Norwegen, später kamen unter anderem Dänemark, die Niederlande, Portugal und Spanien hinzu. Im Mai 2024 startete Xpeng auch in Deutschland, zunächst mit der Limousine P7 und dem großen SUV G9. Im September kam dann auch das SUV-Coupé G6 hinzu, das nun auch als erstes Xpeng-Modell in Großbritannien starten soll. Der G6 ist bislang eines der wenigen Modelle auf dem europäischen Markt, das über eine 800-Volt-Architektur verfügt. Dadurch kann der G6 besonders schnell laden, und zwar mit einer Leistung von 280 kW an entsprechenden Schnellladern. So kann das Auto laut Hersteller in nur 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden.

