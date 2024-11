Renault 5 jetzt auch mit kleinem Akku erhältlich

In Verbindung mit der ebenfalls neuen Ausstattungslinie „Evolution“ beginnen die Preise für den Renault 5 E-Tech Electric Urban Range bei 27.900 Euro. Mit der neuen Version ist der Renault 5 nun also für weniger als 30.000 Euro erhältlich. Mit der 52-kWh-Batterie ist der Kleinwagen seit Mai bestellbar – und zwar ab 32.900 Euro bzw. 279 Euro monatlich. Diese Variante und der jetzt eingeführte Renault 5 E-Tech Electric Urban Range unterscheiden sich aber nicht nur in der Batterie, sondern auch bei der Ausstattung.

Zum Bestellstart im Mai hieß es noch, dass die 40-kWh-Batterie erst ab 2025 bestellbar sein soll – mit der „Evolution“-Ausstattung ist das aber jetzt schon der Fall. Was dann 2025 kommt, ist die Einstiegsversion mit der Ausstattung „Five“. Dabei handelt es sich dann um jene Version, die ab 24.900 Euro angeboten werden soll – also den lange in Aussicht gestellten „25.000-Euro-Stromer“.

Neben der neuen „Evolution“-Ausstattung ab 27.900 Euro ist der Renault 5 mit der kleinen Batterie auch in den bekannten Linien „Techno“ (ab 29.900 Euro) und „Iconic Five“ (ab 31.400 Euro) erhältlich. Sprich: Ausstattungsbereinigt ist die kleine Batterie nur 3.000 Euro günstiger, 2.000 Euro sind auf die günstigere „Evolution“-Ausstattung zurückzuführen.

Five Evolution Techno Iconic Five Urban Range / 40 kWh 24.900 Euro 27.900 Euro 29.900 Euro 31.400 Euro Comfort Range / 52 kWh – – 32.900 Euro 34.400 Euro

Auch aus weiteren Ländern sind die Preise für die neue Batterie-Variante bekannt. In Italien sind es ebenfalls 27.900 Euro, in Frankreich gibt Renault sogar ab 23.900 Euro an. Allerdings sind es auch auf dem Renault-Heimatmarkt in der Liste 27.900 Euro, denn Renault hat hier den Ökobonus von 4.000 Euro bereits abgezogen. Und in Großbritannien wird das neue Modell ab 22.995 Pfund gelistet, Bestellungen sollen aber erst ab Januar 2025 möglich sein.

Und in Österreich wird das neue Modell sogar ab 21.990 Euro beworben, allerdings auch hier nur dank der bereits abgezogenen Prämie von 5.400 Euro – tatsächlich sind es also 27.390 Euro Listenpreis.

Egal ob „Five“ oder „Evolution“: Mit der kleinen 40-kWh-Batterie namens „Urban Range“ kommt der Renault 5 auf eine WLTP-Reichweite von 312 Kilometern. Mit der bekannten „Comfort Range“-Batterie mit 52 kWh Energiegehalt sind es bis zu 410 Kilometer. Die genauen Daten im Vergleich zeigt folgende Tabelle:

Renault 5 E-Tech Electric 95 Urban Range 120 Urban Range 150 Comfort Range Antrieb FWD FWD FWD Leistung 70 kW 90 kW 110 kW Drehmoment * 225 Nm 245 Nm Beschleunigung * 9,0 s 8,0 s Höchstgeschwindigkeit * 150 km/h 150 km/h WLTP–Reichweite ca. 300 km* 312 km 410 km Batteriekapazität 40 kWh 40 kWh 52 kWh Ladeleistung DC 80 kW 80 kW 100 kW Ladezeit DC 15-80% 30 min 30 min 30 min Preis 24.900 Euro 27.900 Euro 32.900 Euro

* finale Daten noch nicht bekannt, Homologation noch nicht abgeschlossen

Die Serienausstattung bei der „Evolution“-Linie umfasst unter anderem 18-Zoll-Stahlräder mit Felgenabdeckungen, das Multimediasystem OpenR link mit zentralem 10,1-Zoll-Bildschirm und kabelloser Smartphone-Integration dank Android Auto und Apple CarPlay, ein 7-Zoll-Instrumenten-Display, eine Einparkhilfe hinten, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, eine elektrische Parkbremse, Voll-LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent, eine Wärmepumpe und eine Klimaautomatik.

Ab Werk ist der Renault 5 E-Tech Electric in der Version „Evolution“ in der knalligen Farbe „Pop Grün!“ lackiert. „Gegen Aufpreis stehen ‚Pop Yellow!‘, ‚Black Pearl-Schwarz‘ und ‚Perlmutt-Weiß‘ zur Auswahl“, so Renault. Optional lässt sich der Evolution mit einem Winter-Paket und einem V2L-Adpater (Vehicle-to-Load) ausstatten.

renault.de (deutsche Mitteilung), renault.fr (Frankreich-Preis), renault.it (Italien-Preis), renault.co.uk (Großbritannien-Preis)